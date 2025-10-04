Χαραλαμπίδου: «Θα αποφασίσω όταν είμαι έτοιμη - Δεν θα περιθωριοποιηθώ για να βολέψω κανέναν»

Τη δική της απάντηση στις φημολογίες που κυκλοφορούν γύρω από τις προθέσεις της ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 έδωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Όπως σημειώνει, «μέχρι σήμερα απέχω πλήρως από τις όποιες δημόσιες συζητήσεις σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου 2026». Τονίζει ότι το μόνο που έχει δηλώσει είναι πως «είμαι πολιτικός που δίνω τις μάχες στην πρώτη γραμμή και δεν θα περιθωριοποιηθώ για να βολέψω οιονδήποτε».

Απαντώντας σε σενάρια και φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει πως «τα σενάρια του καθενός με τα οποία σκόπιμα και στοχευμένα αναπτύσσονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από άτομα χωρίς γνώση με αφήνουν εντελώς αδιάφορη».

Διευκρινίζει ότι «τις όποιες αποφάσεις μου θα τις πάρω όταν είμαι έτοιμη», επισημαίνοντας παράλληλα πως «πρώτα θα πρέπει να αποφασίσω αν θα κατέλθω στις εκλογές και μετά με ποιο συνδυασμό».

Η κα. Χαραλαμπίδου σχολιάζει και ζητήματα που άπτονται της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, λέγοντας: «Να υπενθυμίσω δε ότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε υποτυπώδη Δημοκρατία. Και το καταγράφω αυτό ένεκα των στρεβλώσεων του Συντάγματος σε θέματα απόλυτων εξουσιών».

Προσθέτει ότι «Δημοκρατία σημαίνει ότι στις εκλογές οι μόνοι που λαμβάνουν αποφάσεις είναι οι πολίτες και η ετυμηγορία τους είναι πάντα σεβαστή. Είναι το μόνο που τους άφησαν».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι έχει πορευθεί με συνέπεια και προσωπικές αρχές, ακόμη κι αν διαφώνησε με το ίδιο της το κόμμα. «Έχω αποδείξει συνέπεια σε Αρχές ακόμα και αν έπρεπε να διαφωνήσω με το ΑΚΕΛ, είχα πάντα το θάρρος της γνώμης μου, το απέδειξα», αναφέρει, για να καταλήξει: «Αν θέλετε να κάνετε σενάρια, κάντε τα, αλλά αυτά δεν θα με εμποδίσουν να πάρω την οποία απόφαση κρίνω ορθή και μπορώ να στηρίξω».

Αυτούσια η ανάρτηση: