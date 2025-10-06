Η ΕΚΚ ενώνει δυνάμεις με Αρχές από 118 χώρες για την «Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή 2025»

Στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, στην αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και στην ανάγκη ενδυνάμωσης των επενδυτών σε σχέση με τις απάτες που παρουσιάζονται στο ψηφιακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, επικεντρώνει τη φετινή του εκστρατεία “World Investor Week 2025”, ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) στο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για επιμόρφωση και προστασία του κοινού και των επενδυτών, συμμετέχει και φέτος στην παγκόσμια εκστρατεία του IOSCO, με διαλέξεις και άλλες επιμορφωτικές δράσεις. Βασικό στοιχείο της συμμετοχής της ΕΚΚ αποτελεί η δημοσίευση εμπεριστατωμένου Οδηγού Επενδυτών με συμβουλές και προειδοποιήσεις για το τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για επενδυτικούς σκοπούς. Όλες οι δράσεις της ΕΚΚ σε σχολεία και πανεπιστήμια τη φετινή χρονιά θα επικεντρωθούν επίσης στη χρήση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών με ασφάλεια.

Η φετινή εκστρατεία (6 - 12 Οκτωβρίου 2025), εστιάζει στην ασφάλεια των επενδυτών και πρωτίστως των μικροεπενδυτών στο διαδικτυακό περιβάλλον. Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης δηλώνει ότι η χρηματοοικονομική επιμόρφωση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Επιτροπής εδώ και πολλά χρόνια. Ο Δρ. Θεοχαρίδης χαρακτηρίζει τις θεματικές που επέλεξε ο IOSCO επίκαιρες και κρίσιμες για την προστασία του κοινού.

«Οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες εξελίσσονται, προσφέρουν ευκαιρίες, αλλά κρύβουν και σημαντικούς κινδύνους. Οι επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα ψηφιακά εργαλεία και τα προϊόντα στα οποία προτίθενται να επενδύσουν, να κάνουν τη δική τους

ανεξάρτητη διεξοδική έρευνα πριν πάρουν αποφάσεις, να αποφεύγουν σχέδια “γρήγορου πλουτισμού” και υποσχέσεις για “εγγυημένες” ψηλές αποδόσεις χωρίς ρίσκο και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνουν συμβουλές από αδειοδοτημένους επαγγελματίες επενδύσεων».

Οι επενδυτές, σύμφωνα με τα μηνύματα της εκστρατείας του IOSCO, οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις στο διαδίκτυο, μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων, δεν λαμβάνουν υπόψη τα δικά τους ιδιαίτερα οικονομικά δεδομένα, δεν γνωρίζουν τους επενδυτικούς τους στόχους και το ρίσκο που μπορούν να αναλάβουν, πολλές φορές αποκρύπτοντας παγίδες που προκύπτουν από την τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, το κεντρικό μήνυμα είναι ότι οι δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει μπορούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομική ενημέρωση, έρευνα και ανάλυση, αλλά οι χρήστες πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, όπως η κακή ή παραπλανητική χρήση δεδομένων, οι λανθασμένες πληροφορίες και εκτιμήσεις, και οι δυνατότητες χειραγώγησης.

Τα ευρήματα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι το κοινό στην Κύπρο δεν είναι ακόμα σε ικανοποιητική θέση να αναγνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια και να λαμβάνει τα μέτρα αυτοπροστασίας που χρειάζονται για ασφαλή παρουσία στο διαδίκτυο. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η ΕΚΚ δημιούργησε πρόσφατα ένα διαδικτυακό κουίζ, για να δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους γύρω από τις παγίδες στο διαδίκτυο και να τους βοηθήσει να αναγνωρίζουν κινδύνους πριν λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.

Οι θεματικές που επέλεξε ο IOSCO για τη φετινή εκστρατεία, συνάδουν με το πρόγραμμα της ΕΚΚ για την χρηματοοικονομική επιμόρφωση του κοινού, τις προκλήσεις που αναδεικνύουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, καθώς και με το αντικείμενο της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 4 της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), της οποίας προεδρεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται, περιλαμβάνονται διαλέξεις και αποστολή ενημερωτικού υλικού σε σχολεία και πανεπιστήμια, ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων για θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και δημοσιεύσεις άρθρων, συνεντεύξεων και άλλου επιμορφωτικού υλικού, καθημερινές αναρτήσεις μηνυμάτων της εκστρατείας στα κοινωνικά δίκτυα, κ.ά..

Όλο το νέο υλικό που θα δημιουργηθεί θα αναρτηθεί στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης που διατηρεί η ΕΚΚ στην επίσημη ιστοσελίδα της.