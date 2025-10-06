Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η ΑΑΔΙΠΑ άρχισε έρευνα για ενδεχόμενα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα αστυνομικών στη διαδήλωση για τη Γάζα

Η Αρχή θα διορίσει δύο ποινικούς ανακριτές για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που έχουν υποβληθεί.

Σε διερεύνηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο διαπράχθηκαν ποινικά ή/και πειθαρχικά αδικήματα από μέλη της Αστυνομίας προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.), μετά από παράπονα που υπέβαλαν πολίτες, αναφορικά με τα επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά την εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 02 Οκτωβρίου 2025.

H ΑΑΔΙΠΑ ανακοίνωσε ότι έχει λάβει αριθμό παραπόνων σε σχέση με τα επεισόδια στις 02/10/2025 και ότι έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη διεξαγωγή ποινικής/πειθαρχικής διερεύνησης. Για τον σκοπό αυτό, αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία, η Αρχή θα διορίσει δύο ποινικούς ανακριτές για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που έχουν υποβληθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

