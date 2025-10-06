Ελπίδες για θεραπεία καρκίνου από έρευνα για ανοσοποιητικό – Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής

Ο Ιάπωνας ερευνητής, Σιμόν Σακαγκούτσι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα, ο οποίος έλαβε το βραβείο Νόμπελ ιατρικής μαζί με άλλους δύο ερευνητές, για την έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα διατηρείται υπό έλεγχο μέσω του εντοπισμού «φυλάκων ασφαλείας», ανέφερε ότι περαιτέρω μελέτες του ανοσοποιητικού μπορούν να οδηγήσουν σε μεθόδους πρόληψης και θεραπείας για ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ιαπωνία δήλωσε ότι ελπίζει ότι το βραβείο θα «χρησιμεύσει ως ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τομέα... προς μια κατεύθυνση όπου θα μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικά περιβάλλοντα».

Ο Σακαγκούτσι εξήγησε ότι περαιτέρω μελέτες του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος, τόσο η ενίσχυσή του όσο και η καταστολή του, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεθόδους πρόληψης και θεραπείες για ασθένειες όπως ο καρκίνος και η απόρριψη σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων.

«Πιστεύω ότι ακόμη και για ασθένειες που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν σήμερα, υπάρχουν λύσεις, αναπόφευκτα θα βρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες και θα ανακαλυφθούν και προληπτικά μέτρα», είπε.

Η ομάδα τριών ερευνητών, της Μέρι Μπάνκοου και του Φρεντ Ράμσντελ από τις ΗΠΑ και του Σιμόν Σακαγκούτσι από την Ιαπωνία, έλαβε το Νόμπελ Ιατρικής για μία έρευνα που θεωρείται καθοριστική για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες.

Οι τρεις θα παραλάβουν ένα δίπλωμα, ένα χρυσό μετάλλιο και 1,2 εκατομμύρια δολάρια μοιρασμένα σε τρία μέρη, σε επίσημη τελετή στη Στοκχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.

Η επιτροπή των βραβείων Νόμπελ δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τους δύο βραβευθέντες με έδρα τις ΗΠΑ για να τους ανακοινώσει τα νέα αυτοπροσώπως.

«Αν το ακούσετε αυτό, τηλεφωνήστε μου», αστειεύτηκε ο γενικός γραμματέας της επιτροπής Νόμπελ, Τόμας Πέρλμαν, στη συνέντευξη Τύπου με την οποία ανακοίνωσε τους νικητές.

Οι τρεις κέρδισαν το βραβείο για την έρευνα που εντόπισε τους «φύλακες ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα.

Η εργασία τους αφορά την «περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό και έχει οδηγήσει σε ένα νέο πεδίο έρευνας και στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που αξιολογούνται τώρα σε κλινικές δοκιμές.

«Η ελπίδα είναι να μπορέσουμε να χορηγήσουμε θεραπεία ή να αντιμετωπίσουμε αυτοάνοσα νοσήματα, να παρέχουμε πιο αποτελεσματικές θεραπείες για τον καρκίνο και να αποτρέψουμε σοβαρές επιπλοκές μετά από μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων», δήλωσε η κριτική επιτροπή.

Ο Τόμας Πέρλμαν, μέλος της επιτροπής Νόμπελ Ιατρικής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΓΠΕ) ότι «δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ έχουν μακράν τους περισσότερους βραβευμένους με Νόμπελ».

«Αλλά τώρα υπάρχει μια αίσθηση αβεβαιότητας σχετικά με την προθυμία των ΗΠΑ να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην έρευνα», είπε.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δεν έχει κρύψει το γεγονός ότι θέλει να κερδίσει ο ίδιος ένα Νόμπελ - το Νόμπελ Ειρήνης. Οι ειδικοί του Νόμπελ έχουν δηλώσει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές του «Πρώτα η Αμερική» και το διχαστικό του ύφος του δίνουν ελάχιστες πιθανότητες. «Είναι εντελώς αδιανόητο», δήλωσε στο ΓΠΕ ο Έιβιντ Στένερσεν, ιστορικός που έχει διεξάγει έρευνα και έχει συνυπογράψει ένα βιβλίο για το βραβείο.

