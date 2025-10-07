Πυροβολισμοί εναντίον γραφείων στη Λεμεσό – Σε συναγερμό η Αστυνομία, δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση η εν λόγω εταιρεία

Σε συναγερμό τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στη Λεμεσό, έπειτα από πληροφορία για πυροβολισμούς εναντίον γραφείων εταιρείας στη λεωφόρο Αμαθούντος στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή. Μόλις έφτασαν στη σκηνή, τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη της εισόδου των γραφείων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι δράστες πιθανόν να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, με την οποία διέφυγαν αμέσως μετά το περιστατικό. Δέον να σημειωθεί ότι η εν λόγω εργοληπτική εταιρεία, είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση. Προ μηνών, είχε σημειωθεί βομβιστική επίθεση.

Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ η Αστυνομία συλλέγει τεκμήρια και μαρτυρίες με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.