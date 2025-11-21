Έναρξη «Αγώνα Αγάπης» 2025 από την Lexus Cycling Dream Team

Σήμερα γίνεται η επίσημη έναρξη του «Αγώνα Αγάπης 2025», της φιλανθρωπικής ποδηλατικής δράσης της Lexus Cycling Dream Team, η οποία στηρίζει φέτος το πρόγραμμα διερεύνησης και διάγνωσης του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Με τη στήριξη της KINTO Europe, των Ροταριανών Ομίλων Κύπρου, της AGC Contractors, της FREEDOM24 καθώς και τη συμμετοχή του CEO της Toyota & Lexus Πορτογαλίας, Filipe Sousa Campos, η ομάδα των έξι ποδηλατών ξεκινά μια απαιτητική διαδρομή 175 χιλιομέτρων από την Πόλη Χρυσοχούς μέχρι τη Λεμεσό, στις 21–22 Νοεμβρίου 2025.

Το SupportCY της Τράπεζας Κύπρου θα συνοδεύει την προσπάθεια, εξασφαλίζοντας υποστήριξη και ασφάλεια σε όλη τη διαδρομή, ενώ η δράση ολοκληρώνεται με μια γιορτή Zumba στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στη Λεμεσό, με είσοδο €10 υπέρ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Πώς μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια

Κάθε εισφορά συμβάλλει ουσιαστικά στον σκοπό:

Μέσω της σελίδας: https://agonasagapis.karaiskakio.org.cy

Τηλεφωνικά στο 22210851