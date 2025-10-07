Στην Κύπρο απόψε η «BARBARA»: Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας, αφού απόψε αναμένεται να επηρεάσει το νησί το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «BARBARA».

H προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα (00:00) έως τις 9:00 το πρωί της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου 2025.

Oι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και τα νότια παράλια της Κύπρου και αργότερα τα ανατολικά. Κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται.

Η ένταση της βροχόπτωσης ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας καλεί το κοινό να είναι προσεκτικό, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και τη διέλευση από περιοχές όπου παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα.

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ανεμοστρόβιλους

Η Δύναμη της Πολιτικής Άμυνας, μετά από ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας σχετικά με μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και ανέμους που ενδέχεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και τα νότια παράλια και αργότερα τα ανατολικά, προβαίνει σε συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών.

Μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες

Για την πρόληψη των επιπτώσεων από πλημμύρες, οι πολίτες καλούνται να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα, να στερεώσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προετοιμαστούν με σακιά άμμου εάν βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές. Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, συστήνεται ο περιορισμός μετακινήσεων και η αποφυγή εργασίας σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας, οι πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία. Αποφεύγεται η διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων είτε με τα πόδια είτε με οχήματα, ενώ η παραμονή κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια και περιοχές κατολισθήσεων είναι επικίνδυνη.

Μετά την πλημμύρα, συστήνεται αποφυγή πλημμυρισμένων περιοχών λόγω κινδύνων από σπασμένα οδοστρώματα ή μολυσμένα νερά, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης πρέπει να ξεκινούν μόνο αφού διασφαλιστεί η ασφάλεια από τις αρμόδιες αρχές.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους

Στο σπίτι, οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν ή να στερεώσουν αντικείμενα στην αυλή, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να απομακρυνθούν από γυαλιά που μπορεί να σπάσουν. Στο ύπαιθρο, συνιστάται η απομάκρυνση από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας απομάκρυνσης, προτείνεται να ξαπλώσουν μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα, προστατεύοντας το κεφάλι.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους

Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να απομακρύνουν ή να στερεώνουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να κλείνουν πόρτες και παράθυρα. Επιπλέον, συνίσταται η αποφυγή δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές και κάτω από δέντρα ή μπαλκόνια. Οι εργοδότες καλούνται να προστατεύουν τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους, αναστέλλοντας προσωρινά τις εργασίες όπου χρειάζεται.