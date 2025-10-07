Αννίτα: Υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων για την Καίτη Κληρίδη - «Χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο»

Χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο, δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, για την Καίτη Κληρίδου, στα γραφεία της παράταξης μετά την υπογραφή του βιβλίου συλλυπητήριων για την εκλιπούσα, αναφερόμενη στην ετοιμότητα της κ. Κληρίδου να συγκρουστεί «με όλους και τα πάντα» για το καλό της Κύπρου και για αυτά τα οποία πίστευε.

Η κ. Δημητρίου και στελέχη του κόμματος υπέγραψαν το πρωί το βιβλίο συλλυπητήριων στα γραφεία του ΔΗΣΥ.

Σε δηλώσεις της στα μέσα ενημέρωσης, και ερωτηθείσα για το τί σημαίνει η Καίτη Κληρίδου για την Κύπρο και το ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «δεν είναι απλά η απώλεια μιας φίλης, μιας συνεργάτιδας, ενός στελέχους του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κόρης του Γλαύκου Κληρίδη. Είναι όλα αυτά τα οποία συμβόλιζε η Καίτη. Η αποφασιστικότητα, η ετοιμότητα της να συγκρουστεί με όλους και τα πάντα για το καλό της Κύπρου, της πατρίδας, για αυτά τα οποία πίστευε».

«Αλλά και αυτή η απλότητα για όσους την ήξεραν, για όσους είχαν το προνόμιο να τη γνωρίσουν, τόσο φιλική, με όλους ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής της φρόντιζε πάντα να νοιάζεται για τους υπόλοιπους. Είναι όλα λοιπόν όσα συμβόλιζε η παρουσία και η πορεία της Καίτης. Και γι' αυτό μας είναι τόσο σημαντική», πρόσθεσε.

Η κ. Δημητρίου είπε, «εκ μέρους όχι μόνο της ηγεσίας που βρίσκεται σήμερα εδώ, αλλά και όλου του υπέροχου και περήφανου κόσμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, όλων όσων πραγματικά ασπάζονται και νιώθουν περήφανοι για το έργο και την πορεία της Καίτης Κληρίδου να είμαστε εδώ, θα τιμήσουμε όπως πρέπει την μνήμη και την πορεία της. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

«Πραγματικά χάσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο», είπε.

Στο βιβλίο συλλυπητηρίων, η κ. Δημητρίου έγραψε: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένη μας Καίτη, εκεί που όπου ανήκεις, στο φως που τόσο απλόχερα χάριζες γύρω σου».

«Αποχαιρετούμε μια ξεχωριστή φίλη, συνεργάτιδα, ένα σπάνιο άνθρωπο που αγωνίστηκε να δώσει φωνή, να δώσει ορατότητα στους πιο ευάλωτους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «σε όσους είχαν ανάγκη άπλωνε το χέρι. Πίστευε στις συνέργειες, έκτιζε γέφυρες».

«Καλό Παράδεισο αγαπημένη μας Καίτη», κατέληξε.

Το βιβλίο υπέγραψε το πρωί και ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Στο δικό του μήνυμα, ο κ. Νεοφύτου έγραψε: «Αποχαιρετώ την Καίτη μας με βαθιά συγκίνηση, κρατώντας πάντα στην μνήμη μου το ήθος, την ανιδιοτέλεια την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητά της. Πάνω απ’ όλα για τους αγώνες της για την ειρήνη και πολύ ιδιαίτερα για τις πολιτικές μάχες που έδωσε για την επανένωση της πατρίδα μας. Αιωνία της η μνήμη».

Το ηλεκτρονικό βιβλίο συλλυπητηρίων υπέγραψε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος ανέφερε ότι η Καίτη Κληρίδου «υπηρέτησε την Κύπρο και υπερασπίστηκε τις απόψεις της για το μέλλον του τόπου μας με σεμνότητα, ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, με αφοσίωση στο διάλογο και με προσήλωση στην ειρήνη, άφησε το δικό της ευδιάκριτο αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία της Κύπρου».

Το βιβλίο υπέγραψαν μέχρι στιγμής ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Βουλευτής του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης, οι Αντιπρόεδροι ΔΗΣΥ και Βουλευτές Σάβια Ορφανίδου και Γιώργος Κάρουλλας, ο Αντιπρόεδρος ΔΗΣΥ, πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, εκ μέρους του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, και άλλα στελέχη της παράταξης.

Η τέως Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, ο τέως Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, και φίλοι του κόμματος αλλά και της κ. Κληρίδου προσωπικά υπέγραψαν επίσης το βιβλίο.

Εξάλλου, με ανακοίνωσή του ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος «αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη και το έργο» της κ. Κληρίδου, εκφράζοντας «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια» στην οικογένεια και στους οικείους της.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η κ. Κληρίδου ήταν «μια εξέχουσα προσωπικότητα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προώθηση της ειρήνης, της επανένωσης και μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας», προσθέτοντας ότι, «με σταθερότητα και ήθος» υπηρέτησε τον διάλογο, την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Το βιβλίο συλληπτηρίων στα γραφεία του ΔΗΣΥ θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 17.00 την Τρίτη ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να υπογράψει και την Τετάρτη καθώς και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: https://clerides.cy/katieclerides

