Θα πληρώσουν για τη συντήρηση κλιματιστικών στα σχολεία που δεν άναψαν ποτέ

Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας άναψε το πράσινο φως για τη συντήρηση των συσκευών κλιματισμού που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα σε 38 σχολεία παρά το γεγονός ότι στα 22 από αυτά δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία, για καθαρά τεχνικούς λόγους. Θα πρέπει πρώτα να αναβαθμιστούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των εν λόγω σχολείων. Δηλαδή, θα συντηρηθούν και τα εκατοντάδες κλιματιστικά τα οποία δεν λειτούργησαν ποτέ.

Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας ουσιαστικά υποχρεώθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα της προσφοροδότριας εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό, καθώς, σε περίπτωση που διαφωνούσε με τη συντήρηση ακόμη και των συσκευών κλιματισμού που εγκαταστάθηκαν μεν αλλά δεν λειτούργησαν ακόμη, θα καθιστούσε μετέωρο τον όρο του συμβολαίου που προβλέπει πενταετή εγγύηση όλων των συσκευών. Φέτος διανύουμε τον πρώτο χρόνο. Το ενδεχόμενο να χαθεί η πενταετής εγγύηση υποδείχθηκε στη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και από τον νομικό της σύμβουλο.

Σε παρόμοια θέση βρίσκονται και οι υπόλοιπες Σχολικές Εφορείες.