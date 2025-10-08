Προειδοποιεί η Κομισιόν για GSI: Oποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των εμπλεκομένων μερών

Την προσδοκία για δέσμευση προς την ταχύτερη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας (GSI) μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και τις τοποθετήσεις Λευκωσίας και Αθήνας, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά εκπροσώπου της στο ΚΥΠΕ, επισημαίνοντας πως κάθε επιπλέον καθυστέρηση βλάπτει όλες τις πλευρές

Απαντώντας στο ΚΥΠΕ, η Κομισιόν αναφέρει πως «προσδοκούμε όλες τις πλευρές να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου. Κατά βάση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των ίδιων των εμπλεκομένων μερών».

H Επιτροπή επανέλαβε ότι το έργο αποτελεί «προτεραιότητα υψηλότερης στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ», ενώ αναφέρει ότι «συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε την υλοποίησή του».

Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, «αυτό το έργο είναι κρίσιμο για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου», ενώ παράλληλα «η ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων βοηθά στη μείωση των τιμών ενέργειας, επιτρέποντας την ομαλότερη ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών στο σύστημα».

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται «σε σταθερή επαφή με τον προωθητή του έργου, τους ρυθμιστές και τις εθνικές αρχές, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια», αλλά πρόσθεσε πως «η ευθύνη ανήκει σε όλους τους εμπλεκόμενους να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Αναφερόμενη στις πρόσφατες ανακοινώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις «Ενεργειακές Λεωφόρους» (Energy Highways), η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για «την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας στην ΕΕ και τον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης του νησιού», ενώ καταλήγει πως «αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης και βελτιωμένης διασυνδεσιμότητας στην ΕΕ».