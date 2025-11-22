Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, κατά την πυροσβεστική

Η εκδήλωση πυρκαγιάς προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέντρο του Λος Άντζελες χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Γύρω στις 20.27 (τοπική ώρα· 06.27 ώρα Ελλάδας), απομακρύνθηκαν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος, με τον συνολικό τους αριθμό να φθάνει τα 23, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανακοίνωσε η πυροσβεστική του Λος Άντζελες.

Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας σε ανάρτηση στο Χ.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΦΩΤΙΑΠΛΟΙΟΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα