Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο στο λιμάνι του Λος Άντζελες

Η εκδήλωση πυρκαγιάς προκάλεσε έκρηξη σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι Σαν Πέντρο του Λος Άντζελες χθες Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η λειτουργία των γερανών, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο σκάφος, σύμφωνα με την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Γύρω στις 20.27 (τοπική ώρα· 06.27 ώρα Ελλάδας), απομακρύνθηκαν και τα τελευταία μέλη του πληρώματος, με τον συνολικό τους αριθμό να φθάνει τα 23, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ανακοίνωσε η πυροσβεστική του Λος Άντζελες.

A large explosion and resulting fire has occurred onboard the Panamanian-flagged bulk cargo vessel, One Henry Hudson, currently docked at the Port of Los Angeles after arriving recently from Tokyo, with several crewmembers missing as hundreds of firefighters and fireboats from… pic.twitter.com/8endPPFGr1 — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2025

Επικίνδυνα υλικά εντοπίστηκαν σε αρκετές αποβάθρες του λιμανιού και οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και αναπνευστήρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ενώ το Λιμενικό επιχειρεί για να βοηθήσει στην ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος», δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας σε ανάρτηση στο Χ.

Πηγή: protothema.gr