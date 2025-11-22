Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έρευνες σε δύο διαμερίσματα στη Λευκωσία: Δεν επιβεβαίωσαν καταγγελίες για εξαφανίσεις γάτων

Μετά από έρευνες χθες σε δύο διαμερίσματα της Λευκωσίας, η Αστυνομία δεν εντόπισε τίποτα επιλήψιμο σχετικά με τις αναφορές για εξαφανίσεις γάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει ότι μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα σε δύο διαμερίσματα στη Λευκωσία, κατόπιν συγκατάθεσης των ενοίκων και με τη συνοδεία εκπροσώπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεν εντοπίστηκε τίποτα επιλήψιμο σχετικά με καταγγελίες για εξαφανίσεις γάτων για σκοπούς κατανάλωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία επισημαίνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά κακοποίηση ή κακομεταχείριση ζώων διερευνάται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, καλώντας τους πολίτες να προχωρούν άμεσα σε καταγγελίες όταν παρατηρούν αντίστοιχα περιστατικά. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ισχυρισμοί χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία δεν αποτελούν επαρκή βάση για διερεύνηση υποθέσεων.

Η Αστυνομία καταλήγει σημειώνοντας ότι η ευημερία των ζώων αφορά όλους και ότι μόνο με τη συνεργασία πολιτών και αρμόδιων αρχών μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η καλή μεταχείρισή τους.

 

 

