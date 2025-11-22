Ανοίγουν τις πύλες τους Χριστουγεννιάτικα χωριά στην επαρχία Λεμεσού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κάθε χωριό έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Την έναρξη της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου σηματοδοτούν τα εγκαίνια των Χριστουγεννιάτικων χωριών Κυπερούντας και Αγρού  2025 που θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα.

Τα εγκαίνια των χωριών θα πραγματοποιηθούν, στον Αγρό στις 17.30 και στις 18.00 στην Κυπερούντα. Τα Χριστουγεννιάτικα χωριά θα  λειτουργούν στις πλατείες των χωρών από τις 22 Νοεμβρίου  έως τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Με λαμπιόνια, ξύλινα σπιτάκια, χειροποίητες δημιουργίες, αρώματα κανέλας και ζεστών ροφημάτων, τα δύο χωριά μεταμορφώνονται σε παραμυθένιους χριστουγεννιάτικους προορισμούς, προσφέροντας σε επισκέπτες κάθε ηλικίας μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης και παράδοσης.

Στη διάρκεια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθούν φωταγωγήσεις των Χριστουγεννιάτικων δέντρων, συνοδευόμενες από μουσικές, δραστηριότητες και εκπλήξεις. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστά ροφήματα και παραδοσιακές λιχουδιές, τοπικά προϊόντα και χειροτεχνίες, θεματικά εργαστήρια για παιδιά, γιορτινές φωτογραφικές γωνιές, παρουσίες Αγιοβασίληδων και εορταστικών μασκότ

Πηγή: ΚΥΠΕ

