Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» ν/σ για εκλογές και κόμματα, ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στόχος είναι η στοχευμένη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής εποπτείας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» τη δέσμη νομοσχεδίων με τίτλους «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2025» και «ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025».

Σχόλια για τα νομοσχέδια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μέχρι και την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ, σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι να δοθεί η ευχέρεια στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας να διεξάγει έλεγχο στις εκθέσεις εκλογικών εξόδων των υποψηφίων, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων και στις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων, με βάση τη σημαντικότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAI) και τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος είναι η στοχευμένη αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής εποπτείας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας με τρόπο αναλογικό, στοχευμένο και αποτελεσματικό.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη εκλογική νομοθεσία, οι υπό αναφορά διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα