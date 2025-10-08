Ο Μάριος Χαραλαμπίδης διορίστηκε από το Υπουργικό ως ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενούς

Νέες υπηρεσίες στήριξης για τα άτομα με αναπηρία προανήγγειλε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως είπε, στον προϋπολογισμό 2026 και για την επόμενη τριετία έχουν διατεθεί πέραν των €100 εκατ. για την υλοποίηση μεταρρύθμισης που αφορά για πρώτη φορά συνολικά άτομα με αναπηρία, με 4 νέες και 4 εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες, όπως σύμβουλοι υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού και βοηθοί εργασίας.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι τα θέματα της Υγείας, της Παιδείας, του κράτους πρόνοιας είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, ένας από τους πέντε βασικούς πυλώνες των αποφάσεων που λαμβάνουν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Και χαίρομαι γιατί σήμερα, σε συνέχεια και της μεγάλης μεταρρύθμισης που έχουμε προχωρήσει, για πρώτη φορά γίνεται μεταρρύθμιση που αφορά τους συμπατριώτες μας με αναπηρία, και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στον προϋπολογισμό του 2026 και για τα επόμενα δύο χρόνια, έχει διατεθεί ένα κονδύλι που ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ», ανέφερε.

Ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης, θα εγκριθεί μια άλλη πρόταση που αφορά την προσφορά 8 υπηρεσιών, 4 νέων και τον εκσυγχρονισμό 4 άλλων, μεταξύ των οποίων σύμβουλοι υποστήριξης, εκπαίδευση προσωπικού, βοηθοί εργασίας και άλλα, που αφορά τα άτομα με αναπηρία. Αυτό όπως είπε «δείχνει στην πράξη την πραγματική μας έγνοια που άπτεται του κράτους πρόνοιας».

Όσον αφορά τον Συνήγορο του Ασθενούς, ένα πάγιο, διαχρονικό αίτημα της ΟΣΑΚ, που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε τον διορισμό του Μάριου Χαραλαμπίδη, μέχρι σήμερα, γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Ο κ. Χαραλαμπίδης, αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο πρώτος Συνήγορος του Ασθενούς.

«Σήμερα προχωρούμε με την ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα της Υγείας, του κράτους πρόνοιας, της Παιδείας στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και είναι η ισχυρή οικονομία μας που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτές τις στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις στα θέματα τη Παιδείας, της Υγείας και του κράτους πρόνοιας», είπε.

Πρόσθεσε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εγκαινιάστηκε την Κυριακή το νέο Κέντρο Υγείας στο Ακάκι που καλύπτει τη δυτική Λευκωσία, έργο πέραν των 5 εκ. ευρώ που αποδεικνύει στην πράξη ότι όπου και αν βρίσκονται οι πολίτες, στα θέματα της Υγείας και της Παιδείας πρέπει να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Υπενθύμισε ακόμα ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο διατηρήθηκε το σχολείο στον Κάμπο, με δύο παιδιά, παρόλο που βάσει των σχετικών κανονισμών κάτι τέτοιο δεν γίνεται.

«Εμείς αποφασίσαμε να το διατηρήσουμε διότι στην Υγεία, στην Παιδεία, στο κράτος πρόνοιας ως Κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και χαίρομαι που η οικονομική κατάσταση, η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να κάνουμε ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους τομείς», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ