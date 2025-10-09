Επανήλθε ο Χασαπόπουλος μετά την επιστολή Χριστοφίδη μέσω δικηγόρου - «Από 'σιει μούγια μουγιάζεται»

LIVE: Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου στη Γάζα - Πανηγυρίζει ο Τραμπ, θα μιλήσει σε συνεδρίαση της Κνεσέτ

«Δεν αναφέρθηκα σε ονόματα, αλλά θίχτηκε ο Χριστοφίδης», έγραψε σε ανάρτηση του.

Σε νέο γύρο εντάσεων οδηγείται το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το «ΑΛΜΑ», μετά την εκρηκτική επανεμφάνιση του Ανδρέα Χασαπόπουλου, άλλοτε στενού φίλου και συνεργάτη του τέως Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος απαντά αιχμηρά στον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κ. Χασαπόπουλος, χωρίς να κατονομάζει άμεσα, επανήλθε με αιχμηρή δήλωση, κάνοντας χρήση της παροιμίας: «Από 'σιει μούγια μουγιάζεται», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να αποσύρει ή να διαγράψει οποιαδήποτε από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Δεν αναφέρθηκα σε ονόματα, αλλά θίχτηκε ο Χριστοφίδης. Όσον αφορά την απαίτησή του, μέσω δικηγόρου, τον πληροφορώ – για να μην περιμένει 24 ώρες – ότι δεν αποσύρεται ούτε διαγράφεται οτιδήποτε».

Η δήλωση έρχεται ως απάντηση στην επίσημη επιστολή που απέστειλε ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης μέσω του δικηγόρου του, με την οποία ζητά από τον κ. Χασαπόπουλο να ανακαλέσει, εντός 24 ωρών, όσα χαρακτήρισε ως «ψευδείς, συκοφαντικές και δυσφημιστικές δηλώσεις» εις βάρος του. Ο πρώην Πρύτανης ζητά επίσης δημόσια και χωρίς όρους απολογία, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα κινηθούν νομικές διαδικασίες «εναντίον όλων και καθενός των υπευθύνων».

