Υπόθεση Al Jazeera: Απορρίφθηκε αίτημα για αντεξέταση Πιττάτζη

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Το Κακουργιοδικείο εξέδωσε σήμερα την απόφασή του, όπου κατά πλειοψηφία (2-1) απέρριψε το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής.

Με ενδιάμεση απόφαση το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για αντεξέταση του Αντρέα Πιττάτζη, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης πολιτογραφήσεων μετά το βίντεο του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera. 

Το ζήτημα αναφορικά με την κλήση του Α. Πιττάτζη ως μάρτυρα υπεράσπισης, προέκυψε μετά την κατάθεση τριών τεκμηρίων (προς αναγνώριση). Πρόκειται για ηλεκτρονικά μηνύματα που εκτυπώθηκαν από τον ίδιο τον κ. Πιττάτζη και δόθηκαν στην κόρη του Χριστάκη Τζιοβάννη, όπως η ίδια κατέθεσε. 

Μετά την κατάθεση της Ε. Τζιοβάννη, το κατηγορούσα Αρχή κατέθεσε αίτημα για να αντεξετάσει τον Α. Πιττάτζη, με την υπεράσπιση και των δύο κατηγορούμενων (Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάννη) να υποβάλει ένσταση. 

