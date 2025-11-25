Τα προβλήματα στην πολεοδομική αδειοδότηση στην συνάντηση ΕΒΕΠ, ΕΤΕΚ, Σύλ.Αρχιτεκτόνων και Σύνδ. Ανάπ. Ακινήτων

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα που παρατηρούνται στην πολεοδομική αδειοδότηση και στις διαδικασίες που ακολουθούνται στον ΕΟΑΠ τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου με εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων& Πολιτικών Μηχανικών και του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕΠ κατά τη συζήτηση καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην επαρχία.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν, προστίθεται στην ανακοίνωση, στην ανάγκη για άμεση προώθηση βελτιωτικών μέτρων, απλοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση της στελέχωσης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αποτελεσματική και έγκαιρη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Το ΕΒΕ Πάφου υπογραμμίζει, συνεχίζει η ανακοίνωση, τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων και θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των προβλημάτων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της Πάφου.

Συνέχεια της συνάντησης αυτής, θα ακολουθήσει σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών, προσθέτει.

Σημειώνεται πως το ΕΤΕΚ αντιπροσώπευσε ο κ. Γιάννης Κουτσόλαμπρος, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών η κα. Χριστιάνα Καραγιώργη ενώ ο Σ.ΠΟΛ.ΜΗ.Κ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων αντιπροσωπεύθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Κυριάκου και κ. Σάββα Γεωργιάδη αντίστοιχα.