Στο ΓΝ Λευκωσίας σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται 59χρονος μετά από ατύχημα με σκούτερ στο Παραλίμνι

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ένας 59χρονος μετά από ατύχημα με συσκευή προσωπικής κινητικότητας (e-scooter) στο Παραλίμνι.

Σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι «γύρω στις 2 τα ξημερώματα σήμερα, ενώ 59χρονος οδηγούσε συσκευή προσωπικής κινητικότητας στη λεωφόρο Περνέρα στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο της, προσέκρουσε σε περιτοίχισμα του δρόμου, ανατράπηκε και κατέληξε στο πεζοδρόμιο».

Σημειώνεται πως «ο 59χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θλάση πνευμόνων και κατάγματα πλευρών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας».

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή, προστίθεται.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ