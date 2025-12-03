Στα €318 εκατ. η πίτα ΧΑΚ μέχρι τέλος Νοεμβρίου- Ποια γραφεία ηγούνται

Στα €318 εκατ. ανέρχεται η συνολική αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών στο ΧΑΚ το εντεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ΧΑΚ.

Τις συναλλαγές διαχειρίστηκαν 17 χρηματιστηριακά γραφεία-μέλη του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cisco εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το οποίο ανέρχεται στο 31,34%.

Στη δεύτερη θέση, ακολουθεί η Mega Equity με ποσοστό 24,19% και στην τρίτη η Atlantic Securities με μερίδιο αγοράς 17,62%.

Ακολουθούν η Argus Stockbrokers (8,55%) και η Prochoice Χρηματιστηριακή (4,36%).