Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Στα €318 εκατ. η πίτα ΧΑΚ μέχρι τέλος Νοεμβρίου- Ποια γραφεία ηγούνται

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τις συναλλαγές διαχειρίστηκαν 17 χρηματιστηριακά γραφεία-μέλη του ΧΑΚ

Στα €318 εκατ. ανέρχεται η συνολική αθροιστική αξία συναλλαγών μετοχών στο ΧΑΚ το εντεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το ΧΑΚ.

Τις συναλλαγές διαχειρίστηκαν 17 χρηματιστηριακά γραφεία-μέλη του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Cisco εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το οποίο ανέρχεται στο 31,34%.

Στη δεύτερη θέση, ακολουθεί η Mega Equity με ποσοστό 24,19% και στην τρίτη η Atlantic Securities με μερίδιο αγοράς 17,62%.

Ακολουθούν η Argus Stockbrokers (8,55%) και η Prochoice Χρηματιστηριακή (4,36%).

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα