H μεταμόρφωση της Λευκωσίας στην προσβασιμότητα

Του Δημήτρη Λαμπριανίδη

Η ανάπλαση του παλαιού ΓΣΠ συμπληρώνει σημαντικά και μεγάλα έργα τα οποία έχουν μεταμορφώσει το κέντρο της πρωτεύουσας σε ένα μοντέρνο, ασφαλή και προσβάσιμο περιβάλλον για να διακινούνται οι πολίτες με κινητικά προβλήματα και ειδικότερα άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκάθισμα. Αναμένουμε την ανάπλαση των πεζοδρομίων της Ευαγόρου για να συνδεθεί το παλαιό ΓΣΠ με τη Λεωφόρο Μακαρίου, Στασικράτους και παρόδους και να αποκτήσουμε ένα τεράστιο κομμάτι στο κέντρο της πρωτεύουσας στο οποίο όλοι οι πολίτες μπορούν να διακινηθούν άνετα και με ασφάλεια. Η Λευκωσία έχει δείξει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι πόλεις για να γίνουν πιο ανθρώπινες, για να τις περπατάμε και όχι να τις οδηγούμε. Αν ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο είκοσι χρόνια, η Λευκωσία τότε δεν έχει καμιά σχέση με τη Λευκωσία του σήμερα. Τουλάχιστον για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες η μεταμόρφωση είναι τεράστια και, πλέον, εύκολα μπορούν άτομα με αναπηρίες, με τις οικογένειές τους ή φίλους τους, να επισκεφτούν το κέντρο, να σταθμεύσουν στο κέντρο σε καλυμμένους χώρους στάθμευσης οι οποίοι διαθέτουν προσβάσιμους χώρους υγιεινής και να κάνουν βόλτες με άνεση και ασφάλεια. Η στάθμευση για τους κατόχους της μπλε κάρτας, η οποία προσφέρει το δικαίωμα στάθμευσης σε χώρους ΑμεΑ, είναι δωρεάν σε όλους τους χώρους στάθμευσης του Δήμου Λευκωσίας, ενώ μέσω θυροτηλεφώνου στους χώρους αυτούς μπορείς να μιλήσεις με εκπρόσωπο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας για βοήθεια. Είναι σημαντικό ότι παρέχεται τέτοιου βαθμού εξυπηρέτηση αφού η ποιότητα εξυπηρέτησης κατά τη διαχείριση υποδομών είναι εξίσου σημαντική με τη δημιουργία τους για να προσελκύουν τους πολίτες.

Επιπλέον, εξαιρετικά σημαντική ήταν η ανακατασκευή πεζοδρομίων. Ο Δήμος Λευκωσίας, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρώσει πολλά έργα κατασκευής ασφαλών και ομοιόμορφων πεζοδρομίων σε διάφορες γειτονιές της πόλης μήκους σχεδόν 100 χιλιομέτρων. Τέτοιες υποδομές δημιουργούν ή/και συμπληρώνουν την αλυσίδα προσβασιμότητας η οποία επιτρέπει στους πολίτες, ειδικά όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, να διακινούνται εύκολα και με ασφάλεια στις γειτονιές τους ή και προς το κέντρο της πόλης. Η ανακατασκευή πεζοδρομίων και η δημιουργία καινούργιων είναι αδήριτη ανάγκη για να προσφέρουμε στους πολίτες δίκτυο πεζοδρομίων για να διακινούνται με ασφάλεια. Οι υπόλοιποι δήμοι περιμετρικά του Δήμου Λευκωσίας δυστυχώς έχουν ακόμα να διαχειριστούν ένα προβληματικό δίκτυο πεζοδρομίων όπου συχνά βλέπουμε πεζοδρόμια να τερματίζονται μπροστά από αδρανή οικόπεδα και πολλά κομμάτια πεζοδρομίων με ανομοιομορφία, ψηλά, χαμηλά, στενά ή με φυτά που σε κάποιες περιπτώσεις δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης της οικίας θεωρεί το πεζοδρόμιο ως προέκταση της οικίας του, δυστυχώς. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δούμε όλους τους δήμους να δίνουν τη σημασία που χρειάζεται για ανακατασκευή και δημιουργία κατάλληλων πεζοδρομίων.

Επιπλέον, αναμένουμε από τη Βουλή να δώσει εργαλεία στους τροχονόμους και την Αστυνομία για αποδοτικότερη επιτήρηση και καταγγελία όσων σταθμεύουν παράνομα σε αυτά. Αίτημά μας για να επιτρέπεται σε αστυνομικούς και τροχονόμους να καταγγέλλουν μόνο με τη λήψη φωτογραφίας και να στέλνουν το εξώδικο μελετάται. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και επιτέλους να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης υπεύθυνα και χωρίς υποκρισία. Στόχος πρέπει να είναι η προστασία των πεζοδρομίων για χρήση από πεζούς και ειδικότερα ηλικιωμένους, παιδιά και ΑμεΑ.

Η αναπηρία είναι σε μεγάλο βαθμό κοινωνική κατασκευή αφού εμείς, η κοινωνία, έχουμε δημιουργήσει πόλεις και κτήρια τα οποία δεν είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Στο κέντρο της Λευκωσίας νιώθεις λιγότερο «ανάπηρος» αφού μπορείς να διακινηθείς εύκολα. Ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν από τονΔήμο Λευκωσίας και τα κυβερνητικά τμήματα για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδότησε γενναιόδωρα αυτά τα έργα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων που με τις αποφάσεις τους έχουν μεταμορφώσει ανθρώπινα την καρδιά της Λευκωσίας.

*Προέδρου Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου