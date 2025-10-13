Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις – Θερμοκρασίες κάτω από τα κανονικά

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και στα δυτικά νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη αλλά και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.