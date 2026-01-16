Πάνω από 420 χιλιάδες πολίτες κατατάχθηκαν στο ρωσικό στρατό το 2025

Συμβάσεις με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις υπέγραψαν 422.704 Ρώσοι πολίτες μέσα στο 2025, ανακοίνωσε ο Ντμίτρι Μεντβιέντεφ, Αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας σε σύσκεψη για ζητήματα επάνδρωσης και εξοπλισμού του νέου κλάδου του ρωσικού στρατού, του σώματος των μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων.

«Πρόκειται πλέον για τα τελικά στοιχεία, που διαθέτουμε. Άλλοι 32.000 άνθρωποι επίσης υπέγραψαν σύμβαση για θητεία σε εθελουσία βάση, είναι δηλαδή οι εθελοντές μας», έγραψε ο φερόμενος και ως «σκληρός» του Κρεμλίνου στον προσωπικό του λογαριασμό στο νέο κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων και ειδήσεων της Ρωσίας «Max», το οποίο ενισχύεται μεθοδικά από τη ρωσική κρατική μηχανή και επιδιώκεται να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα, που διατηρούν την έδρα τους στο εξωτερικό και δεν συμμορφώνονται με τους ρωσικούς νόμους, οι οποίοι απαιτούν μεταξύ άλλων «επιγειοποίηση» των αρχείων συνδρομητών.

«Ο στόχος, που είχε τεθεί από τον Γενικό Αρχιστράτηγο [σ.σ. τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν] επιτεύχθηκε», είπε ο κ. Μεντβιέντεφ.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία της γερμανικής DW το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει το 2024 περίπου 400.000 νέους συμβασιούχους στρατιωτικούς, ενώ ο Ντ. Μεντβιέντεφ είχε τελικά κάνει λόγο για 450.000 συμβασιούχους και 40.000 εθελοντές, που εντάχθηκαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ