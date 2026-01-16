Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Πάνω από 420 χιλιάδες πολίτες κατατάχθηκαν στο ρωσικό στρατό το 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας κάνει λόγο για επίτευξη του στόχου Πούτιν, με επιπλέον 32.000 εθελοντές και έμφαση στον νέο κλάδο μη επανδρωμένων μέσων

Συμβάσεις με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις υπέγραψαν 422.704 Ρώσοι πολίτες μέσα στο 2025, ανακοίνωσε ο Ντμίτρι Μεντβιέντεφ, Αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας σε σύσκεψη για ζητήματα επάνδρωσης και εξοπλισμού του νέου κλάδου του ρωσικού στρατού, του σώματος των μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων.

«Πρόκειται πλέον για τα τελικά στοιχεία, που διαθέτουμε. Άλλοι 32.000 άνθρωποι επίσης υπέγραψαν σύμβαση για θητεία σε εθελουσία βάση, είναι δηλαδή οι εθελοντές μας», έγραψε ο φερόμενος και ως «σκληρός» του Κρεμλίνου στον προσωπικό του λογαριασμό στο νέο κοινωνικό δίκτυο ανταλλαγής μηνυμάτων και ειδήσεων της Ρωσίας «Max», το οποίο ενισχύεται μεθοδικά από τη ρωσική κρατική μηχανή και επιδιώκεται να αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα, που διατηρούν την έδρα τους στο εξωτερικό και δεν συμμορφώνονται με τους ρωσικούς νόμους, οι οποίοι απαιτούν μεταξύ άλλων «επιγειοποίηση» των αρχείων συνδρομητών.

«Ο στόχος, που είχε τεθεί από τον Γενικό Αρχιστράτηγο [σ.σ. τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν] επιτεύχθηκε», είπε ο κ. Μεντβιέντεφ.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία της γερμανικής DW το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει το 2024 περίπου 400.000 νέους συμβασιούχους στρατιωτικούς, ενώ ο Ντ. Μεντβιέντεφ είχε τελικά κάνει λόγο για 450.000 συμβασιούχους και 40.000 εθελοντές, που εντάχθηκαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΣΤΡΑΤΟΣΠΟΛΕΜΟΣΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα