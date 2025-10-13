Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διάρρηξη σε δημοτικό σχολείο στη Λεμεσό - Άρπαξαν πάνω από 25 ηλεκτρονικές συσκευές

Η διάρρηξη φαίνεται να σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν οι δράστες παραβίασαν πόρτες σε διάφορες αίθουσες και αφαίρεσαν 26 φορητούς υπολογιστές και 10 τάμπλετ.

Στόχος αγνώστων διαρρηκτών έγινε το Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Ανδρέα στη Λεμεσό, από το οποίο κλάπηκαν δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η διάρρηξη φαίνεται να σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν οι δράστες παραβίασαν πόρτες σε διάφορες αίθουσες και πήραν 26 φορητούς υπολογιστές και 10 τάμπλετ.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. Μέλη της δύναμης έσπευσαν στη σκηνή για έρευνες και συλλογή τεκμηρίων.

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο σχολείο είχε αποτελέσει ξανά στόχο διαρρηκτών και βανδαλισμών.

