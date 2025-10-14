Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στις κυβερνητικές διαδικτυακές ιστοσελίδες

Αποκαταστάθηκε η βλάβη που επηρέασε κυβερνητικές διαδικτυακές πλατφόρμες, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Καινοτομίας, Γιώργο Κωμοδρόμο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» ο κ. Κωμοδρόμος ανέφερε ότι για πολύ ώρα, αρκετές ιστοσελίδες του Δημοσίου ήταν μη διαθέσιμες για τους πολίτες.

Μεταξύ αυτών ήταν το TaxisNet και το CY Login, με τους χρήστες να αναφέρουν ότι κατά την προσπάθεια σύνδεσης εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

Η διακοπή λειτουργίας ορισμένων επίσημων ιστοσελίδων οφειλόταν, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, σε βλάβη από αποκοπή καλωδίου, για την επιδιόρθωση της οποίας καταβλήθηκαν προσπάθειες.

Όπως εξήγησε ο κ. Κωμοδρόμος, η βλάβη εντοπίστηκε σε βασική υποδομή, γεγονός που έκανε το πρόβλημα εκτεταμένο. Παρόλα αυτά, ορισμένες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

