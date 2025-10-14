Η Βενεζουέλα κλείνει την πρεσβεία στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάντο

Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι θα κλείσει την πρεσβεία της στη Νορβηγία, λίγες μέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάντο στο Όσλο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας δήλωσε ότι η πρεσβεία της Βενεζουέλας δεν έδωσε καμία εξήγηση για την απόφαση.

«Είναι λυπηρό. Παρά τις διαφορές μας σε διάφορα θέματα, η Νορβηγία επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό τον διάλογο με τη Βενεζουέλα και θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Το υπουργείο τόνισε ότι η επιτροπή Νόμπελ που είναι υπεύθυνη για το βραβείο είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη νορβηγική κυβέρνηση.

Η Ματσάντο ανακηρύχθηκε νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης 2025 την Παρασκευή(10/10) για τον αγώνα της για τη δημοκρατική μετάβαση στη νοτιοαμερικανική χώρα.

Η 58χρονη, η οποία κρυβόταν τον τελευταίο χρόνο, αποκλείστηκε από τις εκλογές του περασμένου έτους στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ανακηρύχθηκε νικητής σε μια διαδικασία που αμαυρώθηκε από καταγγελίες για εκλογική νοθεία, προκαλώντας τεράστιες διαμαρτυρίες που αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από την κυβέρνηση.

Η Ματσάντο αφιέρωσε τη νίκη της στο Νόμπελ στον «βασανισμένο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας».

Εκτός από τη Νορβηγία, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι θα κλείσει την πρεσβεία της στην Αυστραλία και θα ανοίξει νέες πρεσβείες στο Μπουρκίνα Φάσο και τη Ζιμπάμπουε.

Περιέγραψε τις αφρικανικές χώρες ως «δύο αδελφές χώρες, στρατηγικούς συμμάχους στον αγώνα κατά του αποικιοκρατισμού και στην αντίσταση ενάντια στις ηγεμονικές πιέσεις».

Πηγή: protothema.gr