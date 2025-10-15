Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αλλαγές σε Γενική Εισαγγελία: Επιβεβαιώθηκαν οι διαφωνίες για διαχωρισμό εξουσιών

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Βουλής συμφωνούν με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων για τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα. Εξέφρασαν τις θέσεις τους στο πλαίσιο συνεδρίου με θέμα «Ιστορική εξέλιξη, Προοπτικές και Προκλήσεις για τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας». Ο Γενικός Εισαγγελέας, απ' την πλευρά του, επανέλαβε τις επιφυλάξεις του για τις προωθούμενες αλλαγές

Η διάσταση απόψεων στο καυτό θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα επιβεβαιώθηκε από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, της προέδρου της Βουλής και του Γενικού Εισαγγελέα στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα «Ιστορική εξέλιξη, Προοπτικές και Προκλήσεις για τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας». Νίκος Χριστοδουλίδης και Αννίτα Δημητρίου επανέλαβαν ότι ουσιαστικά τάσσονται υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών, ενώ από την πλευρά του ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε για άλλη μια φορά τη διαφωνία του για τις πρόνοιες των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών για συζήτηση. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ο διαχωρισμός ...

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΕξουσίαΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

