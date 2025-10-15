Νέα σύλληψη στη Γαλλία για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών

Νέα σύλληψη για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιρανικής καταγωγής επιχειρηματία Μπεχντάν Τζαφαρί, ο οποίος κατέχει «υπηκοότητα» του ψευδοκράτους, κατόπιν αιτήματος των Κυπριακών Αρχών. Η Αστυνομία επιβεβαίωσε στον «Π» ότι απέστειλε σχετικό αίτημα στις γαλλικές αρχές μέσω των προβλεπόμενων διαύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kıbrıs Postası, οι γαλλικές αρχές σταμάτησαν και ανέκριναν τον Τζαφαρί με βάση καταγγελία για «παραβίαση περιουσιακών δικαιωμάτων». Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με την παράνομη χρήση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

H ιστοσελίδα Gundem Kibris, υποστηρίζει ότι ο Τζαφάρι δραστηριοποιείται και διατηρεί συνεργασίες με θυγατρικές του ομίλου Afik, του οποίου ιδρυτής είναι ο Σιμόν Αϊκούτ.

Δεν ήταν στη λίστα της Ιντερπόλ ο Τζαφάρι, υποστηρίζει ο Γκιούρτζιαφερ

Με αίτημα του ίδιου του Μπεχντάντ Τζαφάρι είχε ελεγχθεί αν το όνομά του βρισκόταν στην λίστα της Ιντερπόλ και δεν ήταν, υποστήριξε ο πρόεδρος του συνδέσμου τ/κ εργολάβων, Τζιαφέρ Γκιούρτζιαφερ σχολιάζοντας στην Kίπρις ποστασί τη σύλληψη του εν λόγω ατόμου στη Γαλλία για σφετερισμό ε/κ περιουσίας στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, ο κ. Γκιούρτζιαφερ είπε ότι οι Ε/κ συνεχίζουν τις συλλήψεις για το περιουσιακό. «Δεν έχουμε καν προσπαθήσει να στήσουμε τραπέζι διαπραγματεύσεων για την επίλυση αυτών των ζητημάτων» είπε.

Εάν η τρέχουσα πολιτική παραμείνει αμετάβλητη, παρόμοια περιστατικά θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει άλλο τέλος για εμάς. Με άδεια λόγια αυτό το ζήτημα δεν λύνεται. Αυτές οι ενέργειες που εξαφανίζουν την τ/κ βιομηχανία θα συνεχιστούν» συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι «δεν μπορούμε πλέον να πάμε πουθενά στον κόσμο. Είμαστε παγιδευμένοι στη Βόρεια Κύπρο. Ή θα λύσουμε αυτό το ζήτημα διπλωματικά ή θα καταστραφούμε. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βόρεια Κύπρο δεν είναι εύκολη. Πώς μπορούν να γίνουν επενδύσεις αν το 85% της γης αντιμετωπίζει τα ίδια νομικά προβλήματα;».

Εδώ και χρόνια, συνέχισε, εφιστούν την προσοχή στο ζήτημα της ακίνητης περιουσίας. «Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα πώς θα επιλυθεί αυτό το ζήτημα. Οι κορυφαίοι νομικοί εμπειρογνώμονες της χώρας μας έχουν προειδοποιήσει, αλλά όταν κοιτάμε τι έχει γίνει, υπάρχει ένα κολοσσιαίο τίποτα» είπε.

Η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», ανέφερε, δεν έχει υποστηριχθεί και δεν έχουν αναληφθεί διπλωματικές πρωτοβουλίες. Πρόσθεσε ότι «αυτό το ζήτημα δεν θα επιλυθεί με τέτοια ρητορική και κραυγές. Αυτές οι εξελίξεις που θα καταστρέψουν το τουρκοκυπριακό κεφάλαιο δεν θα σταματήσουν».

Για τον Τζαφάρι είπε ότι πρόκειται για «πολίτη» του ψευδοκράτους που συνελήφθη. «Τι κάνουμε; Ποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε; Τίποτα... Αφήνεται στην τύχη του, όπως ο Σιμόν Αϊκούτ» κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ