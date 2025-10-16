Νέα επιστολή από τον δικηγόρο της Αριστοτέλους: Θέτει ζήτημα ανεξαρτησίας και «μόλυνσης» της διαδικασίας - Ζητά ποινικούς ανακριτές

Νέα επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη, απέστειλε ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, εκφράζοντας εκ μέρους της πελάτισσάς του έντονη διαφωνία με την απόφαση η υπόθεση να παραμείνει προς διερεύνηση από την Αστυνομία.

Η επιστολή αναφέρει ότι η εμπλοκή του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας και άλλων μελών της Δύναμης «αφαιρεί από τη διαδικασία τη δυνατότητα αντικειμενικής, αλλά και υποκειμενικά ανεξάρτητης κρίσης» και, όπως σημειώνει, «οδηγεί σε μόλυνση των διαδικασιών έρευνας».

Ο κ. Τριανταφυλλίδης επισημαίνει ότι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα «αναπόφευκτα οδηγεί και σε έλλειψη τουλάχιστον αντικειμενικής ανεξαρτησίας αναφορικά με τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τη Νομική Υπηρεσία» και ενδέχεται να επηρεάσει και τυχόν δικαστικές διαδικασίες «στην ακραία υποθετική περίπτωση που ήθελε αποφασιστεί να υπάρξουν τέτοιες, με βάση τα άρθρα 113 και 114 του Συντάγματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τομέας της Δικαιοσύνη, τόσο οι Ανακριτικές Αρχές όσο και η Νομική Υπηρεσία, πρέπει να παραμένει υπεράνω κάθε υπόνοιας μεροληψίας, καθώς «η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη αποτελεί το τελευταίο προπύργιο για τον πολίτη και επιβάλλεται να διαφυλαχθεί».

Στο κείμενο της επιστολής, ο δικηγόρος προσθέτει ότι η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας στις 10 Οκτωβρίου 2025 «δεν βοηθά καθόλου στην ανατροπή της εν λόγω πολύ ανησυχητικής κατάστασης», υπογραμμίζοντας ότι «αντίθετα, εντείνει την ανησυχία».

Ο κ. Τριανταφυλλίδης καταλήγει ότι η πελάτισσά του «επιφυλάσσεται των νομικών της δικαιωμάτων», επισημαίνοντας πως, μετά και τη δημοσιοποίηση της προηγούμενης επιστολής της 6ης Οκτωβρίου, «η εμπιστοσύνη προς τη Νομική Υπηρεσία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη».

Η επιστολή, σημειώνεται, κοινοποιήθηκε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Μάριο Χαρτσιώτη.

Η επιστολή: