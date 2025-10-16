Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ταχυφαγείο στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο εργαζόμενος

Πυρκαγιά στο φουγάρο του ταχυφαγείου στη Λάρνακα εκδηλώθηκε σήμερα και ένα μέλος του προσωπικού του υποστατικού τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να εξέλθει. Ο εργαζόμενος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι «πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φουγάρο ταχυφαγείου στην περιοχή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και Υδραυλική Τηλεσκοπική Πλατφόρμα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας - Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου».

Προστίθεται ότι «μέλος του προσωπικού του ταχυφαγείου, στην προσπάθειά του να μεταβεί σε ανοιχτό χώρο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με Ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και γίνεται τελική κατάσβεση και εξαερισμός του χώρου».