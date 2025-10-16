Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ταχυφαγείο στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο εργαζόμενος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Μέλος του προσωπικού του ταχυφαγείου, στην προσπάθειά του να μεταβεί σε ανοιχτό χώρο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με Ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας».

Πυρκαγιά στο φουγάρο του ταχυφαγείου στη Λάρνακα εκδηλώθηκε σήμερα και ένα μέλος του προσωπικού του υποστατικού τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να εξέλθει. Ο εργαζόμενος  διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι «πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φουγάρο ταχυφαγείου στην περιοχή Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και Υδραυλική Τηλεσκοπική Πλατφόρμα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας - Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου».

Προστίθεται ότι «μέλος του προσωπικού του ταχυφαγείου, στην προσπάθειά του να μεταβεί σε ανοιχτό χώρο, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με Ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και γίνεται τελική κατάσβεση και εξαερισμός του χώρου».

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα