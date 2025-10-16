Κύπρος: Τρίτη από το τέλος ΕΕ στις ερευνητικές δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο κατά το 2023 υπολογίζονται σε €213,6 εκατ. και αντιστοιχούν σε 0,68% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €207,0 εκατ. ή 0,70% του Α.Εγχ.Π. το 2022.

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της ειδικής έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία για τον καταρτισμό στοιχείων για την επιστημονική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη, παρά την αύξηση του 3,2% που παρατηρήθηκε στις ερευνητικές δαπάνες το 2023 σε σχέση με το 2022, το μερίδιο του ΑΕΠ της Κύπρου που αναλογεί στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2,26% κατά μέσο όρο (κυμαίνεται από 0,52% στη Ρουμανία, 0,64% στη Μάλτα και 0,68% στnν Κύπρο, σε 3,26% στην Αυστρία, 3,27% στο Βέλγιο και 3,64% στη Σουηδία).

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι η Κύπρος διαθέτει έναν από τους ψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης στις ερευνητικές δαπάνες, που ανέρχεται σε 9,96% για την περίοδο 2000–2023 και 7,23% για την περίοδο 2010–2023, έναντι 4,47% και 4,62% της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αντίστοιχες περιόδους.

Ερευνητικές δαπάνες ανά τομέα δραστηριότητας

Κατά τομέα δραστηριότητας, ο τομέας των επιχειρήσεων παρουσίασε το 2023 ερευνητικές δαπάνες ύψους €89,6 εκατ. ή 41,9% του συνόλου, η τριτοβάθμια εκπαίδευση €76,9 εκατ. ή 36,0%, τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα €31,1 εκατ. ή 14,6% και το δημόσιο €16,0 εκατ. ή 7,5%, σε σύγκριση με μερίδια 41,8%, 37,4%, 15,0% και 5,8% αντίστοιχα το 2022.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, ο τομέας της ενημέρωσης και επικοινωνίας αποτέλεσε τον κύριο φορέα ερευνητικής δραστηριότητας με δαπάνες ύψους €51,7 εκατ., ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά της μεταποιητικής βιομηχανίας (και ιδιαίτερα των κλάδων παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων και κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) με €25,9 εκατ.

Από πόρους του δημοσίου χρηματοδοτήθηκε το 2023 το 23,5% της ερευνητικής δραστηριότητας (€50,2 εκατ.), σε σύγκριση με €45,8 εκατ. ή 22,1% το 2022, ενώ €27,0 εκατ. προήλθαν από τον προϋπολογισμό των δημόσιων πανεπιστημίων και €45,1 εκατ. από πηγές του εξωτερικού (περιλαμβανομένων κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ποσό €91,3 εκατ. ή 42,8% του συνόλου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δαπανών επικεντρώθηκε στις θετικές επιστήμες (€94,5 εκατ.), ενώ οι επιστήμες μηχανικού απορρόφησαν €66,1 εκατ., οι κοινωνικές επιστήμες €22,3 εκατ., οι αγροτικές επιστήμες €12,6 εκατ., οι ιατρικές επιστήμες €10,5 εκατ. και οι ανθρωπιστικές επιστήμες €7,5 εκατ.

Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά το 2023 ανήλθε σε 4.257, σε σύγκριση με 4.241 το 2022. Σε όρους ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός υπολογίζεται σε 2.308 άτομα, εκ των οποίων τα 909 ή 39,4% ήταν γυναίκες. Ποσοστό 33,3% του ερευνητικού δυναμικού κατείχε διδακτορικό τίτλο.