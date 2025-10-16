Chocolate Week στο Colors Café: Η τέχνη της σοκολάτας επιστρέφει με νέες δημιουργίες και γεύσεις

Η Εβδομάδα Σοκολάτας επιστρέφει στο Colors Café του ξενοδοχείου Four Seasons με ένα πλήρως ανανεωμένο μενού, αφιερωμένο στην τέχνη και τη δημιουργικότητα της σοκολάτας.

Από τις 18 έως τις 26 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μοναδικές προτάσεις του Executive Pastry Chef Δημήτρη Χατζηγιάννη και της ομάδας του, που συνδυάζουν τεχνική, φαντασία και υψηλή αισθητική.

Ανάμεσα στις νέες επιλογές του μενού ξεχωρίζουν οι πραλίνες με βατόμουρο και βιολέτα, Dulcey και μανταρίνι, καφέ Arabica και βανίλια με βασιλικό, καθώς και οι σοκολατένιες πλάκες με Σικελικό φιστίκι, ξηρούς καρπούς, φρούτα και καραμέλα.

Τα cookies με κομμάτια σοκολάτας, φιστίκι και καραμέλα ή λευκή σοκολάτα και κόκκινα φρούτα προσθέτουν μια πιο φρέσκια και παιχνιδιάρικη νότα στη φετινή εμπειρία.

Το νέο μενού της Εβδομάδας Σοκολάτας παρουσιάστηκε σε ένα ξεχωριστό event όπου δημοσιογράφοι, food bloggers και συνεργάτες του Four Seasons είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρώτοι τις νέες σοκολατένιες δημιουργίες.

Ζήστε κι εσείς το πιο γλυκό ραντεβού του φθινοπώρου στο Colors Café του ξενοδοχείου Four Seasons και απολαύστε νέες υφές, αρώματα και εμπνευσμένους συνδυασμούς που αναδεικνύουν τη σοκολάτα στη πιο εκλεπτυσμένη μορφή της!

Share your favourite moments with:

@colorscafelimassol @fourseasonscyprus #colorschocolateweek

INFO:

Chocolate Week: The art of chocolate returns

18 – 26 Οκτωβρίου 2025 | Colors Café Four Seasons Hotel