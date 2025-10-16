Χουλουσί Κιλίμ στον Πολίτη: Ο ηγέτης που χρειάζονται και θέλουν οι Τ/Κ στις εκλογές των κατεχομένων (Ηχητικό)

Αίσθημα πικρίας και απελπισίας επικρατεί τους τελευταίους μήνες στα κατεχόμενα, δηλώσει στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ο Τ/Κ γενικός γραμματέας του VOLT Χουλουσί Κιλίμ, στέλνοντας το μήνυμα ότι, είναι εναντίον μας, ο χρόνος που περνά με άλυτο το Κυπριακό.

Πρέπει σημείωσε, να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα βοηθήσει προς τη λύση του Κυπριακού. Οι Τ/Κ είπε ο Χουλουσί Κιλίμ, χρειάζονται και θέλουν ένα ηγέτη που να τους εκπροσωπεί όλους και να προασπίζεται τα συμφέροντα της κοινότητα τους.

Η προεκλογική των δύο υποψηφίων Ερχιουρμάν και Τατάρ, ήταν διαφορετική περιγράφει ο κύριος Κιλίμ, εξηγώντας ότι ο Ερχιουρμάν έδινε ελπίδα για αλλαγή, ενώ ο Τατάρ εστίαζε στο φόβο.

«Ο Ερχουρμάν χρησιμοποίησε στην εκστρατεία του χρησιμοποίησε μια περιεκτική προσέγγιση απευθυνόμενος στο σύνολο των Τ/Κ ανεξαρτήτων πολιτικής ταυτότητας» ανέφερε ο Τ/Κ πολιτικός. Οι πολίτες στα κατεχόμενα υπέδειξε χρειάζονται και θέλουν μια αλλαγή, καθώς συμπλήρωσε, με τον Ακκιντζί υπήρχε μια ελπίδα, ενώ στη συνέχεια με τον Τατάρ έγιναν χειρότερα τα δεδομένα.