Σύλληψη 44χρονης για εμπρησμό στη Λευκωσία

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη γυναίκας ηλικίας 44 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού, που σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία διαπράχθηκε την περασμένη Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, στη Λευκωσία.

Ο εμπρησμός διαπράχθηκε γύρω στις 5.00 το απόγευμα της Τρίτης, όταν τέθηκε φωτιά σε σωρό από πεταγμένα αντικείμενα που βρισκόταν στην αυλή κατοικίας, στην περιοχή της λεωφόρου Τζον Κέννεντυ, στη Λευκωσία. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δύο αυτοκίνητα, που βρίσκονταν σταθμευμένα σε διπλανό χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που με μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, ενώ κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, από το ΤΑΕ Λευκωσίας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον της 44χρονης.

Η 44χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο μετά τη 1.00 το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη, από μέλη του Αστυνομικού Υποσταθμού Λήδρας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε στη βάση των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

