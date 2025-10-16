Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Τι ζήτησε η οικογένεια της ηθοποιού

Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον αποκάλυψε με δήλωση στο People την αιτία θανάτου της αγαπημένης ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών.

"Η οικογένεια Κίτον είναι βαθιά ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες εκ μέρους της αγαπημένης μας Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου", ανέφεραν οι οικείοι της σε επίσημη ανακοίνωση.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη της να προσφέρει δωρεά σε τοπική τράπεζα τροφίμων ή καταφύγιο ζώων, καθώς η Κίτον υπήρξε αφοσιωμένη υποστηρίκτρια των αστέγων και των ζώων.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε κύμα συγκίνησης στο Χόλιγουντ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς αστέρες και θαυμαστές να αποχαιρετούν μια ηθοποιό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της.

Φίλος της Κίτον αποκάλυψε στο People ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί "πολύ ξαφνικά", χαρακτηρίζοντας την απώλειά της "σπαρακτική για όλους όσοι την αγαπούσαν". "Ήταν απροσδόκητο, ειδικά για έναν άνθρωπο με τόση δύναμη και ψυχικό σθένος", σημείωσε, προσθέτοντας ότι τους τελευταίους μήνες της ζωής της την περιέβαλλαν μόνο τα πιο κοντινά μέλη της οικογένειάς της, κρατώντας τα πάντα ιδιωτικά.

Η στενή της φίλη και στιχουργός Κάρολ Μπέιερ Σέιγκερ ανέφερε πως την είχε συναντήσει λίγο πριν τον θάνατό της: "Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη. Είχε χάσει πάρα πολλά κιλά".

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις τελευταίες της στιγμές έγιναν γνωστές την Κυριακή, μέσα από την κλήση στο 911, που έγινε στις 8 το πρωί του Σαββάτου και αφορούσε "άτομο χωρίς τις αισθήσεις του" στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

