Ελεύθερος ο 43χρονος για τους πυροβολισμούς σε γραφεία εργοληπτικής στη Λεμεσό

Ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί γραπτώς αφέθηκε σήμερα ο 43χρονος που τελούσε υπό κράτηση σε σχέση με την υπόθεση των πυροβολισμών εναντίον γραφείων εργοληπτικής εταιρείας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την περαιτέρω κράτησή του ή την καταχώρηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, είχε αναφερθεί πως ο 43χρονος φερόταν να διατηρούσε οικονομικές διαφορές με τον 58χρονο παραπονούμενο επιχειρηματία. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται από τη μέχρι τώρα έρευνα, δεν στοιχειοθετούνται επαρκείς ενδείξεις εναντίον του.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για να διαλευκάνουν την υπόθεση.