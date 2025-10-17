Στην τελική ευθεία η υπόθεση Al Jazeera - Αναμονή για την απόφαση

Στο τελικό στάδιο έχει εισέλθει η εκδίκαση της 3ης από τις τέσσερις υποθέσεις για τα «χρυσά» διαβατήρια που οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων. Πρόκειται για την υπόθεση Al Jazeera, που προέκυψε μετά το σχετικό ρεπορτάζ, του ομώνυμου τηλεοπτικού δικτύου, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνταν προκειμένου ξένοι επενδυτές να εξασφαλίζουν κυπριακά διαβατήρια.

Για την υπόθεση στο κατηγορητήριο βρίσκονται τα ονόματα του πρώην προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και του πρώην βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάνη. Κατά τη χθεσινή δικάσιμο ήταν προγραμματισμένο να αγορεύσει ο Κρις Τριανταφυλλίδης, συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, για ένσταση που κατέθεσε θέτοντας ζήτημα κατάχρησης εξουσίας. Τελικά η χθεσινή διαδικασία αναβλήθηκε, καθότι απέσυρε την ένσταση ο κ. Τριανταφυλλίδης. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ακροαματική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Οι δύο πλευρές (συνήγοροι υπεράσπισης και κατηγορούσα Αρχή) θα ετοιμάσουν τις τελικές τους αγορεύσεις, και το Κακουργιοδικείο, έχοντας πλέον όλα τα δεδομένα ενώπιόν του, θα εκδώσει την απόφασή του. Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό κατηγορητήριο για την ίδια υπόθεση βρίσκονταν ακόμη δύο πρόσωπα. Ο δικηγόρος Αντρέας Πιττάτζης και ο Αντώνης Αντωνίου, εκ των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας του κ. Τζιοβάνη. Στην πορεία της εκδίκασης της υπόθεση απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο κ. Πιττάτζης και ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση του κ. Αντωνίου. Ακολούθως, με την αδυναμία κλήτευσης συγκεκριμένων μαρτύρων κατηγορίας, αποσύρθηκαν και οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο κ. Αντωνίου και στο κατηγορητήριο έμειναν οι κύριοι Συλλούρης και Τζιοβάνης.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς το δικαστήριο έχει καταλήξει ότι έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως η υπόθεση σε σχέση με όλες τις κατηγορίες και κάλεσε τους κατηγορουμένους να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους. Σημειώνεται ότι η κατάληξη στο στάδιο του εκ πρώτης όψεως δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα.

Πάντως, για τις δύο πρώτες υποθέσεις, που σχετίζονταν με τις πολιτογραφήσεις και το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, δεν κρίθηκαν ένοχοι όσοι βρίσκονταν στο κατηγορητήριο.

Η πρώτη

Στην πρώτη χρονολογικά υπόθεση, που αφορούσε στην πολιτογράφηση τριών Ιρανών και κατηγορούνταν 5 φυσικά και 4 νομικά πρόσωπα, εκδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας με τους κατηγορουμένους να απαλλάσσονται από τις 36 κατηγορίες που αντιμετώπιζαν. Η καταχώριση της υπόθεσης έγινε τον Μάιο του 2021. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, με απόφασή του στις 04/11/2022, αθώωσε τους κατηγορουμένους. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση υπήρχαν εκτενείς αναφορές στο πόρισμα της ad hoc Επιτροπής Καλογήρου.

Υπόθεση Σάλεμ

Ακολούθησε η δεύτερη υπόθεση, με το Κακουργιοδικείο να αθωώνει επτά κατηγορουμένους σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις σε σχέση με την κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση των αλλοδαπών Mohamed Mohamed Abdelrahman Mohamed Salem, σε άγνωστη ημερομηνία, μεταξύ 24/11/2017 και 13/11/2018, του γιου του Abdelrahman Mohamed Salem Bahaa και της κόρης του Esraa Mohamed Abdelrahman Mohamed Salem, παρουσιάζοντας στοιχεία που να δείχνουν ότι ικανοποιείτο το οικονομικό κριτήριο της επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2.000.000, όπως αυτό καθοριζόταν ως κριτήριο στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 13/09/2016. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν οι Φώτος Τσαγγαρίδης, Μιχάλης Ζαβός, Μιχάλης Μιχαήλ, οι εταιρείες Larina Estates, Phc Tsangarides LLC, Fullserve Secretarial Ltd και η Έλλη Μιχαηλίδου. Το κατηγορητήριο περιελάμβανε συνολικά 18 κατηγορίες. Δύο εκ των κατηγορουμένων κρίθηκαν ωστόσο ένοχοι σε έξι κατηγορίες για φορολογικές πτυχές της υπόθεσης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες για αδικήματα που, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, διαπράχθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων πολιτογράφησης βάσει του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Έναυσμα για τη διερεύνηση αποτέλεσε η έκθεση της ερευνητικής επιτροπής των κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών υπό την προεδρία του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνα Νικολάτου. Για την υπόθεση καταχώρισε έφεση η Νομική Υπηρεσία.

Δημητριάδης και άλλοι

Σε ό,τι αφορά την 4η υπόθεση που εκκρεμεί, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται οκτώ φυσικά και δύο νομικά πρόσωπα: Μάριος Δημητριάδης, Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Σιμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 59 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς καταδολίευση, διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εκδίκασης της υπόθεσης βρίσκεται στα αρχικά στάδια. Ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.