Τέρμα στη νόθευση δημόσιων διαγωνισμών επιχειρεί η ΕΠΑ

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ενισχύει την πρόληψη και την καταπολέμηση της νόθευσης των δημόσιων διαγωνισμών με τη στήριξη του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΠΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Καταπολέμηση των Συμπαιγνιών στις Δημόσιες Συμβάσεις», και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), και τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SG.REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2025 τρία εξειδικευμένα εργαστήρια για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμπαιγνιών στις δημόσιες συμβάσεις.

Τα τρία αυτά εργαστήρια αποτελούν μέρος των προσπαθειών της ΕΠΑ για την ενίσχυση της διαφάνειας και της θεσμικής ακεραιότητας στους δημόσιους διαγωνισμούς στο ευρύτερο πλαίσιο για την προώθηση ενός δίκαιου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος προς όφελος των Κύπριων πολιτών και της κυπριακής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε διακρατικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία), και έχει ως στόχο:

την ανάδειξη καλών πρακτικών για την πρόληψη της νόθευσης δημοσίων διαγωνισμών,

την υποστήριξη της συμμόρφωσης με την νομοθεσία περί της προστασίας του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις,

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δικαστικών, διοικητικών και εποπτικών αρχών, και

την προστασία των δημόσιων πόρων και της ομαλής λειτουργίας των αγορών.

Το πρώτο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15/10/2025 και είχε ως θέμα «Strengthening Private Sector Compliance to Prevent Bid Rigging in Public Procurement». Το εργαστήρι απευθυνόταν σε επιχειρήσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους και επιμελητήρια και αντικείμενο του ήταν η ενίσχυση της συμμόρφωσης του ιδιωτικού τομέα στην πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού κυρία Νικολοπούλου, μαζί με τη Διευθύντρια και στελέχη της Υπηρεσίας της ΕΠΑ ανέλυσαν, μεταξύ άλλων:

τις επιπτώσεις της νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών στην οικονομία και τον τρόπο εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου στην καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων,

βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων,

τους διαθέσιμους μηχανισμούς αναφορών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού: προγράμματα επιείκειας, καταγγελίες (whistleblowing) και τα οφέλη τους.

Το δεύτερο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/10/2025 είχε ως θέμα «Strengthening Detection and Reporting in the Fight Against Bid Rigging» και απευθυνόταν σε εποπτικούς και ελεγκτικούς φορείς, στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αρχών να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν φαινόμενα νόθευσης των δημόσιων διαγωνισμών. Εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τη Διευθύντρια και στελέχη της Υπηρεσίας της ΕΠΑ παρουσίασαν:

Την έννοια και τις μορφές της νόθευσης του ανταγωνισμού στους δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς επίσης ενδείξεις (red flags) συμπαιγνιακών πρακτικών,

Τρόπους συνεργασίας δημόσιων αρχών εκτός ανταγωνισμού με τις αρχές ανταγωνισμού,

Το σχετικό νομικό πλαίσιο στην Κύπρο και τις αρμοδιότητες της ΕΠΑ.

Το τρίτο και τελευταίο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17/10/2025 με θέμα «Strengthening Judicial Oversight In The Fight Against Bid Rigging», πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Σχολής Δικαστών Κύπρου και απευθυνόταν σε Δικαστές και δικαστικούς λειτουργούς των κυπριακών Δικαστηρίων. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η εξοικείωση με τα νομικά και αποδεικτικά ζητήματα που ανακύπτουν σε υποθέσεις νόθευσης των δημοσίων συμβάσεων.

Η Δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Άννα Μαρκουλή, η Ανδριανή Καλιντίρη, επίτιμη λέκτορας στο King’s College University και εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ παρουσίασαν στους συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• Το πλαίσιο δικαστικού ελέγχου σε υποθέσεις καρτέλ από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια: συμπεράσματα και εμπειρίες.

• Πώς να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι συμπαιγνίες σε δημόσιες συμβάσεις.

• Η αντιμετώπιση και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις καρτέλ.

• Η ιδιωτική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Η ΕΠΑ υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με όλους τους σχετικούς φορείς και επιβεβαιώνει, μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, τον θεσμικό της ρόλο στην προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού, με έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, η χρηστή διαχείριση και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση.