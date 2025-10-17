Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός

Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θα παραστεί σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε σχετικά με την εξέταση του έκκλητου που κατέθεσε εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος στις 22 Μαϊου του 2025 από τον Μητροπολιτικό θρόνο Πάφου.

Η Πατριαρχική Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου στην Κωνσταντινούπολη συγκαλείται για τρεις ημέρες 16, 17 και 18 Οκτωβρίου και σήμερα θα παραστεί ενώπιον της ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός. Η ακρόαση για τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ορίστηκε σήμερα για τις 11:30 το πρωί, σύμφωνα με τον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτο που θα τον συνοδεύσει.

Πληροφορίες από τους συνεργάτες του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού φέρουν τον Τυχικό να είναι καλά στην ψυχολογία του και να αναμένει με προσοχή την απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην οποία προεδρεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, αποτελούν, σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το εξάμηνο 01.09.2025 – 28.02.2026 οι ακόλουθοι Ιεράρχες, Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιος, Μιλήτου κ. Απόστολος, Κολωνείας κ. Αθανάσιος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας,. Ατλάντας κ. Σεβαστιανός, Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Αυστραλίας κ. Μακάριος, Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος,Ελβετίας κ. Μάξιμος και Μεξικού κ. Ιάκωβος.

Εκτιμάται πως η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναμένεται ίσως να ανακοινώσει την απόφαση της μετά από την ακρόαση Τυχικού και του Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Νομικής σχολής Αθηνών Παναγιώτη Λαζαράτου που τον εκπροσωπεί και μετά το πέρας της τριήμερης συνεδρίας της.