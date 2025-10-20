Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λάθος στην αρχική ενημέρωση για ανάκληση 2.123 OPEL/VAUXHALL - Τι αφορά

Η ανακοίνωση του ΤΟΜ

Η ανάκληση 2.123 οχημάτων μάρκας OPEL/VAUXHALL λόγω ελαττωματικών αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ αφορά τον αερόσακο του οδηγού και όχι του συνοδηγού, όπως είχε αρχικώς αναφερθεί, αναφέρει σε ανακοίνωση το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ύστερα από τη λήψη νεότερης ενημέρωση από τον διανομέα του κατασκευαστή.

Σε νέα ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση ημερομηνίας 17ης Οκτωβρίου σχετικά με την ανάκληση, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι, σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή, τα επηρεαζόμενα οχήματα πρέπει να ακινητοποιηθούν άμεσα.

Ως εκ τούτου, προσθέτει το Τμήμα, έχει προχωρήσει στην ανάκληση των πιστοποιητικών καταλληλότητας των εν λόγω οχημάτων.

«Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων όπως επικοινωνήσουν άμεσα με τον διανομέα του κατασκευαστή στην Κύπρο, την εταιρεία CIC Automasters, για περαιτέρω οδηγίες και διευθέτηση του θέματος», καταλήγει.

