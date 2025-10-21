Δολοφονία Δημοσθένους: Το διπλοκάμπινο, η κίτρινη φανέλα και το πρόσωπο -κλειδί ο 39χρονος Ελλαδίτης ομογενής

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η λίστα των υπόπτων αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει τέσσερα πρόσωπα, με τον καθένα να έχει διαφορετικό ρόλο στην υπόθεση, σύμφωνα πάντα με όσα έχουν μέχρι σήμερα προκύψει. Κομβικός φαίνεται να είναι ο ρόλος του 39χρονο Ελλαδίτη ομογενή, οδηγού του διπλοκάμπινου οχήματος, ο οποίος αν οι υποψίες της Αστυνομίας επιβεβαιωθούν, τότε θα επιβεβαιωθεί ότι είχε τη μεγαλύτερη εμπλοκή από τους μέχρι τώρα υπόπτους και θεωρείται πρόσωπο - κλειδί ακόμα και για την ολική εξιχνίαση. Το ίδιο πρόσωπο πιθανώς να γνωρίζει και τους εκτελεστές.

Υπό κράτηση τελούν επίσης από χθες και δύο ακόμη Ελληνοκύπριοι από τη Λευκωσία, ηλικίας 58 και 30 χρόνων, που έχουν κατονομαστεί από τον επίσης ύποπτο 44χρονο, ως τα πρόσωπα που είχαν στην κατοχή τους τη μοτοσυκλέτα, αφού τους την πούλησε το προηγούμενο διάστημα. Σημαντική επίσης η γραπτή μαρτυρία που έδωσε ο 44χρονος ότι του τηλεφώνησαν το Σάββατο, ο 58χρονος και ο 30χρονος, ζητώντας του -έναντι αμοιβής- να πει στην Αστυνομία ότι η μοτοσυκλέτα του έχει κλαπεί και δεν γνωρίζει οτιδήποτε γι’ αυτήν.

Όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα οι εκτιμήσεις της Αστυνομίας κάνουν λόγο για πρόσωπα που είχαν περιφερειακό ρόλο στο σχέδιο δολοφονίας και όχι για τους εκτελεστές. Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής έγιναν έρευνες και στις Κεντρικές Φυλακές, όπου ερευνήθηκαν συγκεκριμένα το κελί ενός βαρυποινίτη και το κελί προσώπου που βρίσκεται υπόδικος για τη δολοφονία Καλογερόπουλου. Από τις δύο έρευνες δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε μεμπτό.

Παρακολουθούσε το διπλοκάμπινο

Ένα ακόμα όχημα προστέθηκε στο κάδρο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης των τριών νέων υπόπτων. Πρόκειται για διπλοκάμπινο όχημα σκούρου χρώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, του οποίου εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης είναι ο 39χρονος ύποπτος, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, Ελλαδίτης ομογενής.

Ο ανακριτής της υπόθεσης είπε στο δικαστήριο ότι συγκεκριμένου τύπου και χρώματος διπλοκάμπινο όχημα, με συγκεκριμένα επίσης χαρακτηριστικά (σχάρα και εξάτμιση), φαίνεται στα κλειστά κυκλώματα να ακολουθεί από κοντινή απόσταση και στους ίδιους δρόμους και στην ίδια περιοχή τη μοτοσυκλέτα μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με τη μαρτυρία, το διπλοκάμπινο όχημα εισέρχεται στον χωματόδρομο όπου κάηκε το βαν αλλά δεν εξέρχεται από το ίδιο σημείο, αλλά αργότερα εντοπίζεται σε κλειστό κύκλωμα πολύ κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η μοτοσυκλέτα. Το εν λόγω διπλοκάμπινο μπαίνει στον χωματόδρομο της οδού Ποταμιάς λίγο μετά αφού εισέρχονται σε αυτόν το βαν και η μοτοσυκλέτα. Η Αστυνομία σημειώνει ότι υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι πρόκειται για το πρόσωπο που τους βοήθησε να διαφύγουν μετά που εγκατέλειψαν τη μοτοσυκλέτα στον Άγιο Τύχωνα, αφού το ίδιο διπλοκάμπινο και μοναδικό επιβάτη τον οδηγό που φορούσε κίτρινη φανέλα, βρίσκεται πλησίον του σημείου όπου εγκαταλείφθηκε η μοτοσυκλέτα. Το ίδιο όχημα εντοπίζεται σε κλειστά κυκλώματα να βρίσκεται στην περιοχή της οικίας του δολοφονηθέντα τις προηγούμενες ημέρες της δολοφονίας.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο οδηγός του οχήματος φορούσε συγκεκριμένη κίτρινη φανέλα με μαύρα χαρακτηριστικά καθώς και επίσης μαύρο παντελόνι. Επίσης, κατά την αντεξέταση αποκαλύφθηκε ότι το επίμαχο διπλοκάμπινο, την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν σε σημείο πλησίον της δολοφονίας με τον οδηγό του να βρίσκεται εκτός του διπλοκάμπινου και να φορεί τα ίδια ρούχα.

Σημειώνεται δε ότι κατά τον έλεγχο στην οικία του 39χρονου εντοπίστηκε κίτρινη φωσφορούχα φανέλα, που ταιριάζει με τις μαρτυρίες που έχει η Αστυνομία από τα κλειστά κυκλώματα. Ο ύποπτος έδωσε κάποιους ισχυρισμούς, τοποθετώντας τον εαυτό του στις επίμαχες σκηνές, τις οποίες και η Αστυνομία εξετάζει κατά πόσον ισχύουν. Οι ισχυρισμοί του όμως για την ώρα δεν πείθουν τους ανακριτές, αφού δεν πρόκειται για μια στιγμή που απλά που ακολουθεί τους δράστες, αλλά για σειρά περιπτώσεων σε μία αρκετά μεγάλη διαδρομή που ταιριάζει απόλυτα χρονικά με το σχέδιο δολοφονίας.

Ποιος είχε τη μοτοσυκλέτα;

Κατά την αντεξέταση αποκαλύφθηκε ότι ο 44χρονος συνδέει τους δύο πρώτους υπόπτους (58χρονος και 30χρονος) με τη μοτοσυκλέτα, αφού σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, του τηλεφώνησαν το Σάββατο, πριν συλληφθεί, και τον ενημέρωσαν ότι η Αστυνομία έχει στην κατοχή της τη μοτοσυκλέτα και σε περίπτωση που τον ρωτούσαν να πει ότι δεν γνωρίζει και ότι την είχε πουλήσει προηγουμένως. Μάλιστα του πρόσφεραν χρηματικό ποσό προκειμένου να πει ότι η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί και ότι δεν γνωρίζει τίποτα επιπλέον. Η εξέλιξη αυτή ίσως «ξεμπλέξει» και εντελώς τον 44χρονο τις επόμενες μέρες, όμως δεν αναμένεται να αφεθεί άμεσα ελεύθερος. Επιπλέον, οι ανακριτές δεν «κλειδώνουν» το ζήτημα της μοτοσυκλέτας καθώς, το προφίλ των εμπλεκομένων δεν αποκλείει αυτή να πέρασε και από άλλα «χέρια» για διάφορους λόγους. Περισσότερο φως στο ζήτημα της μοτοσυκλέτας αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων για το DNA που υπάρχουν σε αυτήν. Επίσης, τα ίδια αποτελέσματα κρίνονται σημαντικά και για το καπέλο.

Τι βρέθηκε στις οικίες

Σχετικά με τους πρώτους δύο υπόπτους, ο πρώτος αρνήθηκε εμπλοκή και έδωσε κάποιους ισχυρισμούς, ενώ ο δεύτερος δεν απάντησε στις ερωτήσεις, ζητώντας να δώσει κατάθεση στην παρουσία του δικηγόρου του. Ο τρίτος, δηλαδή ο 39χρονος, εξέφρασε κάποιυς ισχυρισμούς που διερευνώνται.

Από την οικία του πρώτου ύποπτου έχουν παραληφθεί δύο κινητά τηλέφωνα, από την οικία του 30χρονου δύο κράνη και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ από την οικία του 39χρονου ένα κινητό τηλέφωνο, το φωσφορούχο γιλέκο καθώς και το επίμαχο διπλοκάμπινο όχημα.