Σε κίνδυνο η υπόθεση Kunzel για σφετερισμό περιουσιών στα Κατεχόμενα - Απειλείται με ανατροπή

Ο ι εξελίξεις στην υπόθεση σφετερισμού με κατηγορούμενη τη Γερμανίδα, Ewa Isabella Kunzel. ενδεχομένως να επηρεαστούν από την πρόσφατη απόφαση του Κακουργιοδικείου στο πλαίσιο της δίκης εντός δίκης. Το Κακουργιοδικείο είχε κρίνει, με απόφασή του στις 8 Οκτωβρίου, ότι η κατάσχεση των τεκμηρίων μετά τη σύλληψη της κατηγορούμενης στο αεροδρόμιο Λάρνακας, είναι ανεπίτρεπτη και αντισυνταγματική, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, παραβιάζοντας τα δικαιώματά της.

Στη βάση αυτής της απόφασης, η υπεράσπιση της κατηγορούμενης προβάλλει τη θέση ότι, οποιαδήποτε τεκμήρια εξασφαλίστηκαν μετά τη σύλληψή της λόγω παράνομων ενεργειών από την Αστυνομία, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Ο Σωτήρης Αργυρού, δικηγόρος της κατηγορούμενης, υποστήριξε ότι οι θέσεις του στηρίζονται στις αρχές «του φρούτου από μολυσμένο δέντρο». Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια ακολούθησε τις ενέργειες που κρίθηκαν παράνομες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στο δικαστήριο.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί και ότι έγινε διαχωρισμός των τεκμηρίων που δεν έγιναν αποδεκτά στο πλαίσιο της δίκης εντός δίκης.

Ακολούθησε η κατάθεση της Δήμητρας Σταύρου, η οποία είναι αρχιαστυφύλακας του ΤΑΕ Αρχηγείου. Με την έναρξη της κατάθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης έθετε ένταση σε κάθε τεκμήριο που επιχειρήθηκε να κατατεθεί, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από το δικαστήριο. Στο πλαίσιο κατάθεση ως τεκμηρίου της ανακριτικής κατάθεσης που λήφθηκε από την κατηγορούμενη ακολούθησε νέα ένσταση από τον συνήγορο υπεράσπισης. Η Κατηγορούσα Αρχή ενημέρωσε ότι από την κατάθεση θα απαλειφθούν οι ερωτοαπαντήσεις που σχετίζονται με τα τεκμήρια που απορρίφθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου. Επί τούτου, είχε ένταση ο κ. Αργυρού, ο οποίος στην επόμενη δικάσιμο (σ.σ. αύριο) θα αγορεύσει και, όπως είπε, ενδεχομένως να ζητήσει τη διεξαγωγή νέας δίκης εντός δίκης για τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην υπόθεση.

Η Ewa Isabella Kunzel αντιμετωπίζει 46 κατηγορίες οι οποίες αφορούν συναλλαγές σε σχέση με ακίνητη περιουσία στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, μεταξύ των ετών 2023 – 2024, επί της οποίας ανεγειρόταν συγκρότημα κατοικιών. Κατηγορείται για διαφήμιση και προώθηση πώλησης 19 τεμαχίων ακίνητης ιδιοκτησίας, ενώ γνώριζε ή υπό τις περιστάσεις έπρεπε εύλογα να γνωρίζει ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, παράνομη νομή και χρήση των εν λόγω ακινήτων, χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών. Επίσης, κατηγορείται ότι αγόρασε διαμέρισμα επί ακίνητης ιδιοκτησίας, ενώ γνώριζε ή υπό τις περιστάσεις έπρεπε εύλογα να γνωρίζει, ότι δεν είχε τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ή του προσώπου που είχε νόμιμη εξουσία παροχής τέτοιας συγκατάθεσης. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες ότι, ως κτηματομεσίτρια, συμμετείχε σε 5 πωλήσεις κατοικιών επί ακίνητης ιδιοκτησίας.

Νόμιμη η σύλληψη

Ο πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης παρανέβη μετά αναφορά του συνηγόρου υπεράσπισης σε παράνομη σύλληψη και ότι προέκυπτε από το αποτέλεσμα της του δικαστηρίου στη δίκη εντός δίκης. «Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι χρησιμοποιείτε συνεχώς τη φράση 'παράνομη σύλληψη'. Δεν ήταν αυτή η απόφασή μας στη δίκη εντός δίκης. Η απόφασή μας είναι ότι η έρευνα στις αποσκευές και η κατάσχεση αντικειμένων έγιναν κατά παράβαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της κατηγορουμένης», διευκρίνισε ο δικαστής.