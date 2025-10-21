Φόνος Δημοσθένους: Δεν επιβεβαιώνεται νέα σύλληψη - Επεκτείνονται στην Πάφο οι έρευνες

Δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς Αστυνομίας η οποιαδήποτε επιπλέον σύλληψη σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Οι συλληφθέντες παραμένουν πέντε και σήμερα μέχρι τώρα η μόνη σύλληψη που έγινε είναι αυτή του κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές.

Επιπλέον πληροφορίες του “Πολίτη” αναφέρουν ότι έχει γίνει έφοδος σε οικία στη Λευκωσία, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε που να σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονίας.

Συνελήφθη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Συνδέεται με τη μοτοσικλέτα

Το μεσημέρι, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη 30χρονου κατάδικου που εκτίει ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φαίνεται να συνδέεται με την αλυσίδα κατοχής της μοτοσικλέτας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη του φόνου.

Ακομη ο συλληφθείς φέρεται να είναι συγκάτοικος προσώπου εις βάρος του οποίου διενεργήθηκε έρευνα πριν από δύο ημέρες και το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση φόνου του Καλογερόπουλου.

Εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συλλήψεων αφού προφανώς ο κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην εκτέλεση του σχέδιου δολοφονίας.

Την ιδια ώρα οι έρευνες της Αστυνομίας επεκτείνονται και στην Πάφο.