Ώρα απόφασης για Βαρωσιώτου - Ολοκληρώθηκαν οι τελικές αγορεύσεις

Με τις τελικές αγορεύσεις των δύο πλευρών, η εκδίκαση της κυρίως ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου, για τον τερματισμό της υπηρεσίας της στο δικαστικό σώμα, έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο.

Κατά την σημερινή δικάσιμο το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο το οποίο συνέρχεται για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο, άκουσε το περίγραμμα των θέσεων των δύο πλευρών.

Ενώπιον του Συμβουλίου έχουν τεθεί οι εκτενείς γραπτές αγορεύσεις του Αχιλλέα Δημητριάδη, συνήγορου της Ντόριας Βαρωσιώτου και του Πόλυ Πολυβίου ο οποίος εκπροσωπεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.Εκ μέρους της Ντόριας Βαρωσιώτου, ο Αχιλλέας Δημητριάδης ανέφερε ότι οι θέσεις του επικεντρώνονται σε τρια βασικά θέμα. Πρώτο, τα παραδεχτά γεγονότα, δεύτερο, την προδικαστική ένσταση από την άλλη πλευρά την οποία χαρακτήρισε ως απαράδεκτη και τρίτο, τους δέκα λόγους που προβάλλονται για ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για τερματισμό του διορισμού της Ντόριας Βαρωσιώτου.

Μεταξύ άλλων ο Αχιλλέας Δημητριάδης, αναφέρθηκε σε δύο πρακτικά ένα στις 11 Ιουνίου 2025 και ένα στις 16 Ιουνίου 2025 τα οποία απουσίαζαν από την απόφαση τερματισμού, δημιουργώντας εύλογες απορίες. Τόνισε ότι η άλλη πλευρά δεν εξήγησε γιατί έλειπαν τα συγκεκριμένα πρακτικά. «Δεν προσβάλλουμε την πράξη διορισμού, προσβάλλουμε την πράξη της απόλυσης. Προσβάλλουμε τον τρόπο απέλυσαν την ενιστάμενη. Απαγορεύει το σύνταγμα τον διορισμό δικαστή με δοκιμασία. Δεν υπάρχει νομοθετικό, κανονιστικό ή συνταγματικό πλαίσιο. Ήταν επιτρεπτό να διοριστώ ως μόνιμος όχι όμως υπό δοκιμασία. Στην απουσία πλαισίου ο διορισμός όπως και να αποκαλείτο ήταν μόνιμος. Ο μόνιμος διορισμός έστω και αν βαφτίστηκε ως υπό δοκιμασία δεν αλλάζει. Δεν είναι ολίγο μόνιμη δικαστής. Είναι κανονική δικαστής. Εξέδιδε αποφάσεις. Δηλαδή οι αποφάσεις της ήταν ολίγον αποφάσεις» ανέφερε ο κ. Δημητριάδης. Σε άλλο σημείο των προφορικών του θέσεων που ανέπτυξε, ο Δημητριάδης, ανέφερε ότι η ενιστάμενη δεν ακούστηκε ποτέ πριν από την απόλυσή και της στερήθηκε το δικαίωμα για ακρόαση.

Στην αγόρευσή του ο Πόλυς Πολυβίου ανέφερε ότι η ενιστάμενη με την αποδοχή του διορισμού της υπό τον όρο της δοκιμαστικής περιόδου είχε αποδεχτεί την εξουσία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Κατ’ επέκταση, σύμφωνα με τις θέσεις του κ. Πολυβίου είχε αποδεχτεί την εξουσία του ΑΔΣ να τερματίσει τις υπηρεσίες της μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. Επιγραμματικά, ο Πόλυς Πολυβίου είπε όλα τα ζητήματα εγείρονται στην ένσταση απαντώνται στην γραπτή αγόρευση εκ μέρους του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η απόφαση επιφυλάσσεται και ότι θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατό.