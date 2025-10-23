Χαιρετίζει τις συνταγματικές αλλαγές για την οικονομική της ανεξαρτησία η Ελεγκτική Υπηρεσία

Την υπερψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των τροπολογιών του Συντάγματος, που κατοχυρώνουν την οικονομική της ανεξαρτησία, χαιρέτισε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Οι αλλαγές αφορούν επίσης τον καθορισμό των προσόντων και της μέγιστης θητείας του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία χαρακτηρίζει την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειάς της ως «ορόσημο» που ενισχύει τη θεσμική της ανεξαρτησία και υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η Εκτελεστική Εξουσία υποστήριξε από την αρχή τις ρυθμίσεις, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διασφαλίζει, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει τα νέα θεσμικά εργαλεία που της παρέχει η Πολιτεία, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.