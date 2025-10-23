Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χαιρετίζει τις συνταγματικές αλλαγές για την οικονομική της ανεξαρτησία η Ελεγκτική Υπηρεσία

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία χαρακτηρίζει την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειάς της ως «ορόσημο» που ενισχύει τη θεσμική της ανεξαρτησία και υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Την υπερψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των τροπολογιών του Συντάγματος, που κατοχυρώνουν την οικονομική της ανεξαρτησία, χαιρέτισε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Οι αλλαγές αφορούν επίσης τον καθορισμό των προσόντων και της μέγιστης θητείας του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία χαρακτηρίζει την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειάς της ως «ορόσημο» που ενισχύει τη θεσμική της ανεξαρτησία και υπηρετεί τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η Εκτελεστική Εξουσία υποστήριξε από την αρχή τις ρυθμίσεις, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διασφαλίζει, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει τα νέα θεσμικά εργαλεία που της παρέχει η Πολιτεία, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

