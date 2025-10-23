Ο Τ/κ εκπρόσωπος στη ΔΕΑ αντιδρά στην ανέγερση μνημείου για εισβολή στο Ε/κ - Μιλά για «πολιτικοποίηση» του θέματος των αγνοουμένων»

Το μέλος της Τ/κ κοινότητας στη ΔΕΑ Χακί Μουφτουζάντε διατύπωσε αντιδράσεις για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανεγερθεί μνημείο για την εισβολή και τους αγνοούμενους, δηλώνοντας ότι "είναι απαράδεκτο να ανεγείρεται μνημείο μόνο για τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους".

Το ΕΚ υπερψήφισε την τροπολογία του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα για δημιουργία μνημείου προς τιμή των θυμάτων και των αγνοούμενων της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο.

Ο Μουφτουζάντε εξέφρασε λύπη και απογοήτευση, λέγοντας ότι "τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι έχουν απώλειες μεταξύ 1963 και 1974 και το 1974".

"Δεδομένης αυτής της κατάστασης, είναι απαράδεκτο να ανεγείρεται μνημείο μόνο για τους Ελληνοκύπριους αγνοούμενους", είπε.

Υπενθύμισε ότι και τα τρία μέλη της ΔΕΑ επισκέφθηκαν πρόσφατα τις Βρυξέλλες και συναντήθηκαν με τον Εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Αγνοούμενους και αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και "αποκόμισαν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταχειριζόταν και τις δύο πλευρές ισότιμα".

Ο Μουφτουζάντε έκανε λόγο για απόφαση που «πολιτικοποιεί» το ευαίσθητο και ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων, κατά την έκφρασή του.