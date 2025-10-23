Εμμένουν στη θέση τους οι δασονόμοι – Ξεκινούν κύκλο επαφών με τα κόμματα

Με την προσδοκία ότι στο τέλος θα αναθεωρηθεί η απόφαση της κυβέρνησης για διαμοιρασμό του Τμήματος Δασών στο πλαίσιο της σύστασης Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τόσο η διευθυντική ομάδα του Τμήματος όσο και η συντεχνιακοί συνεχίζουν σε διάφορα επίπεδα τις προσπάθειες ενημέρωσης για τις ανησυχίες τους. Ως τελευταία εξέλιξη είναι ο κύκλος επαφών που ξεκινούν αυτές τις μέρες με όλα τα κόμματα.

Όπως πληροφορείται ο «Π», στη χθεσινή συνάντησή τους με τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, και ο βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Χρύσανθος Σαββίδης, ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, από τη διευθυντική ομάδα του Τμήματος, η οποία τους έκανε περιήγηση στο δάσος, για τους λόγους που διαφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης. Εκτός από το ΔΗΚΟ, που ανήκει στη συγκυβέρνηση, η διεύθυνση του Τμήματος έχει πρόθεση να ενημερώσει τις επόμενες μέρες όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Εξάλλου την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο κ. Ιεζεκιήλ μαζί με δύο συναδέρφους του ενημέρωσαν για το ίδιο θέμα την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Το ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσουν αυτές τις μέρες και οι ενέργειες των συντεχνιακών. Εκ μέρους του συντεχνιακού κλάδου υπαλλήλων του Τμήματος Δασών (ΠΑΣΥΔΥ), ο Αντώνης Σαρρής ανέφερε στον «Π» ότι η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, για να ακολουθήσουν προγραμματισμένες συναντήσεις εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Ζήτησαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Την ίδια ώρα αναμένουν να λάβουν απάντηση από το Προεδρικό στο αίτημά τους να έχουν δια ζώσης συνομιλία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του για το τι ακριβώς σημαίνει πρακτικά η υπουργική απόφαση για μεταφορά του τομέα δασοπυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών, ποια πράγματα μπορούν να γίνουν σε κάποιο βαθμό και ποια όχι. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι τα δεδομένα μεταφέρθηκαν όπως πρέπει να μεταφερθούν στον Πρόεδρο», είπε ο κ. Σαρρής. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Πρόεδρο, θα εξετάσουν, είπε, εάν θα επανακαθορίσουν την πορεία τους για το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η διαχείριση κρίσεων και η προστασία ζωών, περιουσιών και υποδομών τίθεται υπό μία ομπρέλα. Συγκεκριμένα, όλες οι υπηρεσίες θα υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μετατρέπεται σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτό θα υπάγονται η Πυροσβεστική, το προσωπικό του Τμήματος Δασών που ασχολείται με δράσεις δασοπροστασίας (πρόληψη, ετοιμότητα, καταστολή) και η Πολιτική Άμυνα.

Ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφωνία του Τμήματος Δασών για την απομάκρυνση της δασοπυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών είναι κατατεθημένη στην Ειδική Επιτροπή που όρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να εργαστεί επί της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση της Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και να καταλήξει με συγκεκριμένες εισηγήσεις. Αυτό ανέφερε στον «Π» αρμόδια πηγή, τονίζοντας ότι ένα από τα μέλη της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος σε επίπεδο Προεδρίας, είναι και το ίδιο το Τμήμα Δασών. «Πώς γίνεται να μεταφερθούν οι δασοπυροσβέστες στο Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς τους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι τους καθοδηγούν και τους προσέχουν στις πυρκαγιές;» διερωτήθηκε η ίδια πηγή, δίνοντας μία γεύση από το πλαίσιο προβληματισμών που έχει θέσει το Τμήμα Δασών ενώπιον της Επιτροπής.

Παρέμβαση από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

Τόσο η διεύθυνση του Τμήματος Δασών όσο και οι συντεχνιακοί νιώθουν ενισχυμένοι από τη παρέμβαση που έκανε για το ζήτημα στις 10 Οκτωβρίου η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, με επιστολή προς τον Πρόεδρο που κοινοποιήθηκε στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το οργανωμένο σώμα των Ελλήνων δασολόγων που αριθμεί περίπου 500 μέλη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Θεωρούν ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο σύστημα δασοπυρόσβεσης του νησιού θα έχει αρνητικές συνέπειες. Επικαλούμενοι το παράδειγμα στην Ελλάδα, όπου πάρθηκε η ίδια απόφαση το 1998 με αποτέλεσμα να διασπαστεί η δασική υπηρεσία, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε απώλεια πολύτιμης εμπειρίας και οργάνωσης η οποία θα είναι χωρίς επιστροφή. Επίσης τονίζουν ότι στην Ελλάδα πληρώσανε πολύ ακριβά τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, με την απώλεια πολύτιμων δασικών οικοσυστημάτων, πολλών ανθρώπινων ζωών και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων.

Ο κ. Σαρρής, σημείωσε ότι η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία είναι ο πιο καταρτισμένος ακαδημαϊκά και επαγγελματικά φορέας, για να εκφέρει άποψη για ζητήματα όπως η δασοπυρόσβεση και γενικότερα η δασολογία. «Ικανοποιηθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι βιώνουν τις επιπτώσεις παρόμοιων αποφάσεων, ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν αυτή την παρέμβαση», είπε.