Αντιδράσεις για τις τροπολογίες στο Νομοσχέδιο Αποκατάστασης:  «Διατηρούνται οι στρεβλώσεις – Δημιουργείται σύστημα δύο ταχυτήτων»

Τη διαφωνία τους με τις αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των Κέντρων Αποκατάστασης εκφράζουν η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, τονίζοντας ότι οι νέες τροπολογίες δεν διορθώνουν τις αδυναμίες του αρχικού πλαισίου, αλλά αντίθετα συντηρούν τις βασικές του στρεβλώσεις.

«Σύστημα δύο ταχυτήτων» στα Κέντρα Αποκατάστασης

Οι τρεις οργανισμοί επισημαίνουν ότι η διατήρηση κατηγοριών στα κέντρα αποκατάστασης οδηγεί στη δημιουργία ενός συστήματος δύο ταχυτήτων, το οποίο θα εντείνει τις ανισότητες και θα περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, αίρεται μεν ο περιορισμός που απαιτούσε από τα κέντρα Κατηγορίας Α να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλες τις οκτώ θεματικές ενότητες, ωστόσο η ίδια η κατηγοριοποίηση σε Κέντρα Α και Β παραμένει, κάτι που οι οργανισμοί θεωρούν «αδικαιολόγητο, πηγή ανισοτήτων και εμπόδιο στην ανάπτυξη του τομέα».

Ζητούν επιστημονικό καθορισμό των υπηρεσιών

ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας επαναλαμβάνουν τη θέση τους ότι ο καθορισμός των θεματικών που συνιστούν ιατρικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη νομοθεσία, αλλά να καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα αρμόδια επιστημονικά σώματα, όπως ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και οι επιστημονικές εταιρείες.

Παρότι οι οργανισμοί χαιρετίζουν την πρόθεση να προστεθεί πρόνοια που θα επιτρέπει την εισαγωγή νέων θεματικών ανάλογα με τις επιστημονικές εξελίξεις, εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τον ρόλο της Βουλής και του υπουργού Υγείας σε τέτοιου είδους αποφάσεις. «Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ένα μη επιστημονικό σώμα, όπως η Βουλή, θα πρέπει να εμπλέκεται στον καθορισμό ή την έγκριση ιατρικών πράξεων», σημειώνουν.

Ανισότητες στις μεταβατικές διατάξεις

Οι οργανισμοί τονίζουν ακόμη ότι οι τροπολογίες δημιουργούν άνισες συνθήκες μεταξύ των υφιστάμενων κέντρων, καθώς όσα λειτουργούν με νοσοκομειακό καθεστώς απαλλάσσονται από τη διαδικασία αξιολόγησης κατά την αδειοδότησή τους ως κέντρα αποκατάστασης.

Η αιτιολογία ότι τα κέντρα αυτά είναι ήδη αδειοδοτημένα κάτω από τον νόμο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων «δεν είναι ικανοποιητική», όπως αναφέρουν, καθώς οφείλουν να αξιολογηθούν ειδικά για τις υπηρεσίες αποκατάστασης, οι οποίες δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, η μεταβατική διάταξη που υποχρεώνει μόνο τις στέγες –και όχι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια– να συμμορφωθούν με τις κτιριακές απαιτήσεις του νόμου, εντείνει την ήδη υπάρχουσα ανισότητα, επισημαίνουν οι τρεις φορείς.

«Οι προσπάθειές μας προσέκρουσαν σε προσχήματα»

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και επαφές με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ΟΣΑΚ, ΚΥΣΟΑ και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας δηλώνουν απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα της χθεσινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας.

«Οι εξελίξεις απέδειξαν ότι οι προσπάθειές μας κατέληξαν χωρίς αποτέλεσμα, καθώς προσέκρουσαν σε προσχήματα που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά», αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι οι οργανισμοί θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο αποκατάστασης που θα εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.