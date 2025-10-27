Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξανά στο «δικαστήριο» στο Τρίκωμο στις 3/11 το ζεύγος Ελληνοκυπρίων

Κατέθεσε υπάλληλος της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας», με την υπεράσπιση να διαμαρτύρεται για καθυστερήσεις

Στις 3 Νοεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 11.30 το πρωί θα ιστεί η διαδικασία στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο εναντίον του ζευγους των Ε/κ, των 2 εκ των 5 που είχαν συλληφθεί στα 19 Ιουλίου 2025, και κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο «εισαγγελέας» σήμερα κάλεσε ως μάρτυρα μια γυναίκα που είναι υπάλληλος της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» εδώ και 22 χρόνια και η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις εξήγησε πώς εργάζεται η «επιτροπή», πόσες αιτήσεις βρίσκονται ενώπιόν της και πώς γίνονται οι αιτήσεις, καθώς και ποια διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια.

Όπως αυτή ανέφερε στο "δικαστήριο" η "μάρτυρας", η μία εκ των δύο κατηγορουμένων υπέβαλε αίτηση στην «επιτροπή» στις 18 Απριλίου 2022, σχετικά με 9 ακίνητα. Σύμφωνα με τον «νόμο», όπως είπε η "μάρτυρας κατηγορίας", η αίτηση αποστέλλεται στο «υπουργείο εσωτερικών» εντός 21 ημερών και στη συνέχεια στην «εισαγγελία» για επανεξέταση 30 ημέρες αργότερα. Παρόλο που η αίτηση της Ελληνοκύπριας υποβλήθηκε το 2022, δεν έχει γίνει καμία επανεξέταση.

Οι δικηγόροι των Ε/κ είπαν ότι ο λόγος για τον οποίο η αίτηση δεν έχει προχωρήσει είναι η έλλειψη γνωμοδότησης από την «εισαγγελία».

Ο «εισαγγελέας» δήλωσε επίσης ότι τα ονόματα που βρίσκονται στον μπλε φάκελο που φέρονται να κρατούσαν οι Ε/κ δεν δόθηκαν από την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». Όταν ο «εισαγγελέας» δήλωσε ότι δεν είχε άλλους "μάρτυρες" σήμερα, οι δικηγόροι υπεράσπισης παραπονέθηκαν ότι η διαδικασία είναι αργή και ζήτησαν να κληθούν περισσότεροι "μάρτυρες" στις επόμενες "ακροάσεις".

ΚΥΠΕ

