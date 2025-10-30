Γιατί ο Μ. Κεραυνός απέρριψε την επιχορήγηση των ασφαλίστρων οδηγών τρίτης ηλικίας

Αρνητικά απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, στο αίτημα της βουλευτού Κερύνειας, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, όπως το κράτος επιχορηγεί μέρος ή το σύνολο των ασφαλίστρων για τους οδηγούς άνω των 70 ετών, όπου τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα ψηλά.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, σε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος για πλήρη επιχορήγηση, το δημοσιονομικό κόστος θα ανέρχεται στα €35,4 εκατ. ετησίως, ενώ επιπρόσθετα ενδέχεται να οδηγήσει σε παρόμοια αιτήματα επιχορηγήσεων από άλλες ομάδες οδηγών, όπως οι νέοι κάτω των 25 ετών, για τους οποίους επίσης τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα ψηλά.

Ειδικότερα, στην απαντητική του επιστολή προς την κ. Σούπερμαν, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιολογούν και τιμολογούν τους κινδύνους με βάση συγκεκριμένους παράγοντες, όπως η ηλικία των οδηγών, η ηλικία και ο κυβισμός του αυτοκινήτου, καθώς και το ιστορικό απαιτήσεων. Βασική αρχή της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο υψηλότερο είναι το ασφάλιστρο. Ο παράγοντας «ηλικία» δεν αποτελεί διάκριση, αλλά ορθολογική αξιολόγηση κινδύνου.

2. Υψηλότερα ασφάλιστρα λόγω ηλικίας δεν καταβάλλουν μόνο οι οδηγοί άνω των 70 ετών, αλλά και οι οδηγοί κάτω των 25 ετών. Από τα περίπου 700.000 άτομα που διαθέτουν εν ισχύι άδεια οδηγού, οι 70.000 είναι άνω των 70 ετών. Περίπου 4.000 εξ αυτών είναι ασφαλισμένοι στην Κοινοπραξία Ασφαλιστών. Τα ασφάλιστρα της Κοινοπραξίας για ευθύνη έναντι τρίτων, για ένα όχημα 16 αλόγων και χωρίς προηγούμενο ιστορικό απαιτήσεων, ανέρχονται σε €505 το πρώτο έτος και μειώνονται κατά 10% το δεύτερο και κατά 15% το τρίτο έτος, εφόσον δεν προκύψει απαίτηση. Ανεξαρτήτως ηλικίας, οποιαδήποτε άτομα αξιολογούνται ως υψηλότερου κινδύνου (π.χ. λόγω προηγούμενων απαιτήσεων ή μεγαλύτερου κυβισμού οχήματος) καταβάλλουν αντίστοιχα υψηλότερα ασφάλιστρα.

3. Η ενδεχόμενη επιχορήγηση μέρους ή του συνόλου των ασφαλίστρων για τους οδηγούς άνω των 70 ετών θα είχε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, υπολογιζόμενο σε περίπου €35,4 εκατ. ετησίως (€505 x 70.000). Επιπλέον, μια τέτοια ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε παρόμοια αιτήματα επιχορηγήσεων από άλλες ομάδες οδηγών, όπως οι νέοι κάτω των 25 ετών.

4. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Έφορος Ασφαλίσεων δεν απαιτεί έγκριση των όρων των ασφαλιστηρίων και δεν μπορεί να επιβάλει τιμολογιακή πολιτική στις ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού και αποδοχής των κινδύνων.

«Με βάση τα πιο πάνω, δεν προβλέπεται εφαρμογή σχεδίου επιχορήγησης των ασφαλίστρων για οδηγούς άνω των 70 ετών», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Κεραυνός.